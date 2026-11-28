Ngày 28.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lưu Thanh Trung (40 tuổi, ở khu vực 5, phường Ngã Bảy, thành phố Cần Thơ), để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trung là người đã mang dao đến trường mầm non đe dọa hiệu trưởng, giáo viên.

Công an thành phố Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam Lưu Thanh Trung do có hành vi mang dao đến trường mầm non đe dọa hiệu trưởng, giáo viên ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Theo thông tin ban đầu, ngày 21.10, sau khi nhậu, Trung cùng vợ đi đón con tại Trường mầm non Ngã Bảy. Lúc này, cô giáo phụ trách có nhắc Trung đóng học phí cho con vì đã quá hạn. Khi về nhà, Trung nhắn tin xúc phạm và dọa đánh cô giáo.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, Trung mang theo dao quay lại trường la hét, rồi xông thẳng vào phòng họp xúc phạm, đe dọa tính mạng giáo viên phụ trách, hiệu trưởng nhà trường cùng những người có mặt trong phòng họp.

Sau đó, Trung tiếp tục ra sân trường lớn tiếng xúc phạm các giáo viên khác. Nhận được tin báo về vụ việc, Công an phường Ngã Bảy nhanh chóng đến hiện trường và mời Trung về làm rõ.

Tại cơ quan công an, Trung thừa nhận hành vi sai trái và khai nhận do say xỉn, nên khi nghe con nói bị cô giáo đánh thì muốn gây chuyện, dù không có căn cứ.

Công an thành phố Cần Thơ xác định hành vi của Trung không chỉ gây mất an ninh, trật tự mà còn gây ảnh hưởng đến tâm lý giáo viên, học sinh cũng như người dân xung quanh trường. Hiện vụ việc được cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.