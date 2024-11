Khởi tố ‘ông trùm’ bán hàng online doanh thu 160 tỉ, trốn thuế 2,5 tỉ

Tối 1.11, Công an TP.Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Mạnh Cường (38 tuổi, trú P.Bồ Đề, Q.Long Biên, TP.Hà Nội) về tội trốn thuế.

Công an đọc lệnh khám xét nhà bị can Đỗ Mạnh Cường ẢNH: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cường đăng ký, sử dụng nhiều tài khoản bán hàng trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Tiki, Lazada… để kinh doanh điện thoại, phụ kiện với tư cách cá nhân.

Từ năm 2019 đến nay, hoạt động kinh doanh của Cường đã phát sinh doanh thu rất lớn.

Căn cứ tài liệu thu thập được, bước đầu PC03 Công an TP.Hà Nội xác định doanh thu của Cường là hơn 160 tỉ đồng nhưng bị can này đã sử dụng nhiều tài khoản cá nhân khác nhau để nhận tiền thanh toán và không kê khai, nộp thuế theo quy định, trốn thuế với số tiền khoảng 2,5 tỉ đồng, gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Đáng chú ý, từ năm 2019 đến nay, Cục Thuế TP.Hà Nội đã phối hợp với Công an TP.Hà Nội tích cực tuyên truyền, nâng cao hiểu biết người dân về việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; chủ động giải đáp thắc mắc, khó khăn vướng mắc cho người dân trong việc kê khai, nộp thuế đối với hoạt động này.

Bị can Cường cũng đã được cơ quan thuế làm việc, tuyên truyền, nhắc nhở nhưng vẫn cố tình không chấp hành việc kê khai nộp thuế theo quy định, thực hiện nhiều hành vi đối phó nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế.

PC03 Công an TP.Hà Nội đang mở rộng điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan, nguồn gốc hàng hóa cũng như toàn bộ doanh thu phát sinh của bị can Cường trên các nền tảng mạng xã hội khác để xử lý nghiêm theo quy định.

Trong thời gian tới, PC03 Công an TP.Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Thuế TP.Hà Nội rà soát việc thực hiện nghĩa vụ thuế, đặc biệt đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi trốn thuế, gian lận trong thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách thành phố.