Ngày 23.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Bảo Nguyên (51 tuổi, ở xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa), Phó giám đốc Công ty cổ phần thương mại và xây dựng SIS, và Nguyễn Duy Đoàn (44 tuổi, ở xã Tuy Phước Tây), nhân viên công ty, để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường do đổ đá thải trái phép.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2019, Công ty cổ phần thương mại và xây dựng SIS mua lại toàn bộ máy móc của Công ty TNHH Đá Hoa Cương để tổ chức chế biến đá tại 4 thửa đất thuộc tờ bản đồ số 34, ở thôn Ngọc Thạnh, xã Tuy Phước Tây.

Đá thải của Công ty cổ phần thương mại và xây dựng SIS bị đổ trái phép ra môi trường ẢNH: DUY HẢI

Trong quá trình chế biến đá granite, hoạt động sản xuất phát sinh chất thải rắn gồm bột đá và rẻo đá. Thay vì thu gom, xử lý theo quy định, Nguyên giữ lại số chất thải này để sử dụng nâng nền khuôn viên nhà máy.

Từ năm 2019 đến nay, Nguyên bị cáo buộc chỉ đạo Đoàn thuê xe vận chuyển, tập kết chất thải tại một số khu vực trong khuôn viên nhà máy, gây ô nhiễm môi trường.

Trong quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đã khám nghiệm hiện trường, thu thập mẫu chất thải để trưng cầu giám định. Kết quả xác định tổng khối lượng bột đá và rẻo đá bị đổ thải trái phép hơn 582 tấn. Đây là chất thải rắn thông thường.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.