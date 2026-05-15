Khởi tố phó trưởng phòng 'phù phép' hồ sơ để tham ô hơn 5 tỉ đồng

Nam Long
15/05/2026 19:40 GMT+7

Phó trưởng phòng của công ty thương mại dầu khí ở Vĩnh Long đã 'phù phép' hồ sơ để tham ô hơn 5 tỉ đồng.

Ngày 15.5, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh (41 tuổi, ở ấp Bình Chánh, xã Bình Đức, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi tham ô tài sản. 

Khởi tố phó trưởng phòng 'phù phép' hồ sơ để tham ô hơn 5 tỉ đồng- Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Thế Anh nghe tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam

Ảnh: công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến năm 2024, Nguyễn Thế Anh giữ chức vụ Phó trưởng phòng của một công ty thương mại dầu khí có trụ sở tại Vĩnh Long. Thế Anh được phân công phụ trách phòng bán lẻ, nhớt. 

Từ tháng 10 đến tháng 12.2023, Thế Anh đã thực hiện hành vi kê khai khống số lượng tồn mặt hàng nhớt của công ty để chiếm đoạt số tiền trên 5 tỉ đồng. 

Hiện vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

