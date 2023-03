Khởi tố vụ án liên quan nguyên Chủ tịch Vodka Men' bị tố chiếm đoạt tài sản

Chiều 23.3, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Hương Vang (viết tắt là Công ty Hương Vang - nhà sản xuất và kinh doanh thương hiệu rượu Vodka Men').

Ông C. tố cáo ông K. bán rượu trong kho hàng công ty và chiếm đoạt 140 tỉ đồng P.L

Đây là động thái mới nhất trong quá trình Công an TP.Hà Nội thụ lý, giải quyết đơn tố giác tội phạm của ông Lê Văn C. (63 tuổi, trú Q.Ba Đình, Hà Nội; người đại diện nhóm cổ đông nắm giữ 52% cổ phần của Công ty Hương Vang).

Ông C. tố cáo ông Phạm Kinh K. (51 tuổi, trú Q.Cầu Giấy, Hà Nội), nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hương Vang, có hành vi chiếm giữ trái phép tài sản và chiếm đoạt con dấu, tài liệu của Công ty Hương Vang.

Theo đơn tố giác, ông C. cho rằng số rượu Vodka Men' trị giá 140 tỉ đồng trong kho hàng được ông K. bán nhưng không chuyển tiền về Công ty Hương Vang mà chuyển về một công ty khác.

Ngoài ra, ông C. còn tố cáo ông K. đã ngụy tạo sổ cổ đông, tự ý nâng số cổ phần của mình ở Công ty Hương Vang từ 43% lên 70%.

Liên quan đến vụ việc này, tháng 11.2019, Công an TP.Hà Nội từng thông báo không đủ căn cứ xử lý hình sự ông K. về hành vi "làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức". Tuy nhiên, tháng 2.2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đã phục hồi điều tra, giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm và đến nay ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục làm rõ.