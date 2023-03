Xem nhanh 12h: Bệnh viện Chợ Rẫy bị đổi tên trên Google Maps | Khởi tố vụ án nhốt cán bộ

CSGT ra quân hỗ trợ Hà Nội và TP.HCM đăng kiểm phương tiện

Nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường lực lượng CSGT hỗ trợ công tác đăng kiểm theo đề nghị của Bộ GTVT, sáng 11.3.2023, tại Cục Đăng kiểm Việt Nam (thuộc Bộ GTVT), Cục CSGT (tức C08) Bộ Công an đã tổ chức lễ bàn giao 50 cán bộ để hỗ trợ công tác đăng kiểm phương tiện.

Đề xuất bổ sung thông tin về sinh trắc học vào cơ sở dữ liệu căn cước

Theo tài liệu họp thẩm định luật do Bộ Tư pháp công bố, Bộ Công an chủ trì soạn thảo, dự kiến có hiệu lực thi hành kể từ 1.7.2024, thay thế cho luật Căn cước công dân năm 2014 đang có hiệu lực, ngoài các vấn đề liên quan đến thẻ căn cước công dân gắn chip (như đối tượng được cấp, quy trình cấp, mẫu mã thẻ...), Bộ Công an còn đề xuất bổ sung một số nhóm thông tin về sinh trắc học (gồm mống mắt, ADN, giọng nói) vào cơ sở dữ liệu căn cước.

Bệnh viện Chợ Rẫy bị đổi tên trên Google Maps?

Vào chiều hôm qua (11.3), nhiều người bất ngờ khi tìm kiếm cụm từ 'Bệnh viện Chợ Rẫy' (TP.HCM), Google Maps đã hiển thị một cửa hàng bán xe, hình ảnh của hàng này hiện lên đầu tiên trên định vị của Bệnh viện Chợ Rẫy mặc dù những hình ảnh tiếp theo thì vẫn là hình ảnh của bệnh viện này.

Ngoài việc hiển thị hình ảnh sai, thông tin địa chỉ cũng đã bị thay đổi thành 166-168 đường Phạm Văn Đồng, Q.Gò Vấp. Trong khi đó bệnh viện Chợ Rẫy lại ở 201B Nguyễn Chí Thanh, P.12, Q.5 (TP.HCM). Đến sáng nay, địa chỉ đã được đổi lại, nhưng hình chụp cửa hàng bán xe thì vẫn còn.

Khởi tố vụ án chủ căn nhà không phép khóa cửa nhốt cán bộ

Liên quan vụ chủ căn nhà không phép có hành vi chống đối, khóa cửa nhốt cán bộ thi hành công vụ ở TP.Bạc Liêu, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố vụ giữ người trái pháp luật.

Từ bẫy lừa ‘con đang cấp cứu’: Sở Y tế TP.HCM yêu cầu bảo mật thông tin

Trước những cuộc gọi lừa đảo, trục lợi từ thông tin về bệnh nhân, lừa đảo gọi điện cho phụ huynh báo tin con đang cấp cứu và yêu cầu chuyển tiền, ngày 11.3.2023, đại diện Sở Y tế TP.HCM đã chính thức lên tiếng về vấn đề này.

Nga nói Ukraine chuẩn bị 3 nhóm quân phản công Bakhmut

Chiến dịch tiến công Bakhmut là trận đánh kéo dài nhất của lực lượng Nga từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Ukraine. Việc kiểm soát thành phố Bakhmut cho phép quân đội Nga tạo bàn đạp để tiến công những thành phố quan trọng khác ở tỉnh Donetsk.

Mặc dù đang kiểm soát gần một nửa thành phố nhưng ông chủ Wagner (một trong những mũi tiên phong của Nga trong chiến dịch tiến công này)và chỉ huy đặc nhiệm Chechnya nhận định rằng quân đội Ukraine đang chuẩn bị chiến dịch phản công nhằm giải vây cho lực lượng ở Bakhmut.

EU 'cạn' ý tưởng trừng phạt Nga?

Sau hơn 1 năm kể từ ngày Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra nhiều biện pháp cấm vận nhằm gây áp lực kinh tế lên Nga, với mục đích gây khó khăn cho Moscow trong việc huy động tài chính cho cuộc xung đột. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của EU thừa nhận EU đang cạn các biện pháp trừng phạt đối với Nga, và đang cân nhắc các cách khác để hỗ trợ Ukraine.

