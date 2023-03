Bộ GTVT đề xuất 'nóng' cho phép đăng kiểm xe quá hạn 15 ngày

Theo Bộ GTVT, thời gian vừa qua, cơ quan công an đã tiến hành điều tra, phát hiện một số sai phạm trong hoạt động đăng kiểm phương tiện giao thông; đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam nhiều bị can liên quan để điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật.

Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam hơn 400 lãnh đạo, đăng kiểm viên tại hơn 68 đơn vị đăng kiểm xe cơ giới; có 55/281 đơn vị đăng kiểm dừng hoạt động dẫn đến tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại các đơn vị đăng kiểm, đặc biệt là tại Hà Nội, TP.HCM, Hòa Bình… ảnh hưởng đến khả năng phục vụ nhu cầu kiểm định xe cơ giới cho người dân, doanh nghiệp.

Trước tình hình trên, Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, các sở GTVT triển khai các giải pháp như: bố trí thời gian làm thêm giờ, kể cả thứ bảy và chủ nhật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ người dân đăng ký kiểm định trước, đăng ký từ xa thời gian kiểm định; điều động, huy động nhân lực bổ sung cho các đơn vị đăng kiểm bị thiếu, sử dụng cả các đăng kiểm viên đang được tại ngoại hoặc đã nghỉ hưu… để duy trì hoạt động.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương điều tiết, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh, trật tự tại các đơn vị đăng kiểm; phát hiện kịp thời các đơn vị tự ý tạm dừng hoạt động đăng kiểm không có lý do chính đáng để xử lý theo quy định của pháp luật; phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an rà soát để cho phép các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang bị dừng hoạt động được hoạt động trở lại...