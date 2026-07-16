Không đánh đổi môi trường, khai thác tài nguyên quá mức lấy tăng trưởng ngắn hạn

Sáng 16.7, tại Sơn La, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030; các chủ trương, nghị quyết lớn của Trung ương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ rõ những hạn chế và điểm nghẽn của tỉnh và đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định rõ mô hình phát triển và vị trí của Sơn La trong vùng Tây Bắc.

Thúc đẩy tăng trưởng nhưng không được đánh đổi môi trường, an sinh xã hội và kỷ cương quản lý; không dàn trải nguồn lực mà tập trung vào những động lực có khả năng tạo khác biệt.

Cần hướng tới trở thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc của vùng, đồng thời phát huy lợi thế về năng lượng, kinh tế lòng hồ và giao thương với Bắc Lào.

Đối với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu và tuyến Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, phải chuẩn bị quy hoạch các nút giao, trung tâm logistics, khu chế biến, dịch vụ, đô thị và điểm du lịch dọc tuyến.

Các tuyến kết nối cao tốc vào các khu vực du lịch, dịch vụ, vùng sản xuất phải được đầu tư đồng bộ, tránh tình trạng cao tốc hoàn thành nhưng vẫn bị tắc kết nối ở địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ cần tổ chức lại nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Đồng thời, tăng cường liên kết với các viện nghiên cứu, trường đại học, hỗ trợ nông dân về kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chú trọng bảo vệ rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp. Đồng thời, tỉnh cần nâng cao giá trị thu được từ du lịch, không chỉ số lượt khách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phát triển công nghiệp chọn lọc, gắn trực tiếp với lợi thế, khơi thông điểm nghẽn.

Giữ vững quốc phòng, an ninh, biên giới và khối đại đoàn kết các dân tộc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, lấy phát triển con người, giáo dục, ổn định dân cư và giảm nghèo bền vững làm trung tâm; phải chuẩn bị thật tốt năm học 2026 - 2027, rà soát đầy đủ trường lớp, giáo viên, thiết bị, nước sạch, các điều kiện đảm bảo khác.

Thực hiện tốt khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân ít nhất 1 lần/năm; lập hồ sơ sức khỏe điện tử; thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; giải quyết căn cơ đời sống tại các khu tái định cư thủy điện; hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo bền vững; hoàn chỉnh dữ liệu số về hộ nghèo; nhân rộng các mô hình tốt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, nâng cao năng lực quản trị, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu suất, phục vụ nhân dân; thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, giữ vững quốc phòng, an ninh, biên giới và khối đại đoàn kết các dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát lại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, kế hoạch 2026.

Đối với mục tiêu tăng trưởng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, phải xây dựng kịch bản theo từng ngành, từng lĩnh vực, địa bàn, dự án và sản phẩm chủ lực.

Cần tập trung xử lý dứt điểm dự án tồn đọng kéo dài, phân loại rõ dự án có khả năng tiếp tục, dự án phải điều chỉnh và dự án cần chấm dứt; không để nguồn lực đất đai và tài sản công bị chiếm giữ kéo dài; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công nhưng phải bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng bộ tỉnh Sơn La cần nuôi dưỡng khát vọng phát triển mạnh mẽ nhưng thực chất, không đánh đổi môi trường, khai thác tài nguyên quá mức lấy tăng trưởng ngắn hạn; phấn đấu xây dựng Sơn La thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc của Tây Bắc, đồng thời là địa bàn xanh, an toàn và phên giậu vững chắc của Tổ quốc.