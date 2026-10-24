Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng đơn thuần, cắt thủ tục nhưng không cắt trách nhiệm

Sáng 24.10, góp ý tại tổ về luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Bảo vệ môi trường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tinh thần "cắt thủ tục nhưng không cắt trách nhiệm", giảm thủ tục hành chính nhưng phải đi đôi với hậu kiểm thực chất.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ẢNH: QUOCHOI.VN

"Cái gì gắn với sức khỏe người dân thì không thể đơn giản hóa"

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ băn khoăn khi tiêu chí phân loại đối tượng phải đánh giá tác động môi trường chủ yếu giao Chính phủ quy định, trong khi một số tiêu chí còn định tính, có thể tạo khoảng trống trong quá trình thực hiện.

Đặc biệt, việc lược bỏ khu dân cư tập trung và nguồn nước cấp cho sinh hoạt khỏi nhóm yếu tố nhạy cảm về môi trường cần được cân nhắc kỹ. "Cái gì gắn trực tiếp với sức khỏe người dân thì không thể đơn giản hóa", Chủ tịch Quốc hội nói.

Vẫn theo Chủ tịch Quốc hội, ô nhiễm rác thải sinh hoạt, chất thải bệnh viện, nguồn nước và chất lượng không khí vẫn là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống. Chủ tịch Quốc hội cũng đặt vấn đề về độ chính xác của thiết bị quan trắc và cách tính toán, công bố chất lượng không khí tại Hà Nội, TP.HCM hoặc các thành phố, để người dân có thể tin tưởng vào số liệu được cung cấp.

Với đề xuất miễn đánh giá tác động môi trường cho các dự án thứ cấp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, chỉ nên áp dụng khi hạ tầng xử lý môi trường đã đồng bộ; đồng thời loại trừ các dự án có lượng khí thải lớn, phát sinh chất thải nguy hại hoặc liên quan đến nhập khẩu phế liệu.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cần kiểm tra thực chất công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, làng nghề, trong đó có vấn đề tro, xỉ và khói bụi từ các nhà máy nhiệt điện than. Những cam kết bảo vệ môi trường phải đi cùng công nghệ và năng lực xử lý phù hợp.

Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng đơn thuần

Theo Chủ tịch Quốc hội, phân cấp quản lý môi trường phải đi đôi với trách nhiệm và cơ chế điều phối liên vùng. Ô nhiễm không dừng lại ở địa giới hành chính, trong khi việc phối hợp thiếu hiệu quả có thể khiến trách nhiệm bị đùn đẩy.

Chủ tịch Quốc hội dẫn các dòng sông Nhuệ, Đáy và hệ thống Bắc Hưng Hải làm ví dụ cho tình trạng ô nhiễm kéo dài, nhiều năm chưa thể giải quyết triệt để; cần sự vào cuộc đồng bộ của nhiều địa phương, tránh tình trạng "cha chung không ai khóc".

Về trách nhiệm người đứng đầu, Chủ tịch Quốc hội nghiêng về phương án gắn trách nhiệm với các chỉ tiêu chất lượng môi trường có thể đo đếm, công khai định kỳ. Cách làm này vừa tránh quy trách nhiệm chung chung, vừa không để xảy ra tình trạng né tránh khi môi trường bị ô nhiễm.

Chủ tịch Quốc hội cũng đặt vấn đề về nguồn lực dành cho sự nghiệp bảo vệ môi trường. Trước đề xuất luật hóa mức chi tối thiểu 2% tổng chi ngân sách cho lĩnh vực này và những lo ngại về cân đối ngân sách, Chủ tịch Quốc hội lưu ý nếu không quy định mức sàn thì phải có cơ chế khác bảo đảm nguồn lực thực hiện. "Môi trường không thể chỉ được chi khi ngân sách còn dư", Chủ tịch Quốc hội nói.

Khẳng định "không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng đơn thuần", Chủ tịch Quốc hội đề nghị kinh tế phát triển nhưng môi trường, cuộc sống của người dân cũng phải được đảm bảo, "để làm sao mà ở trên sạch nhưng mà dưới dòng sông cũng sạch", tránh tình trạng xả thải bừa bãi gây ô nhiễm nguồn nước.