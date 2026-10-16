Không đầu tư sân bay, cảng biển theo phong trào

Thông tin được Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đề cập trong báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch năm 2027 tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, sáng 16.10.

Mục tiêu tăng trưởng GDP 2027 từ 10% trở lên

Theo Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc, Trung ương thống nhất đánh giá năm 2026 tăng trưởng kinh tế cao, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm.

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc ẢNH: GIA HÂN

GDP 9 tháng tăng 9,01%, thuộc nhóm tăng trưởng cao trên thế giới. Các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực về kết quả, tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam.

Thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt khoảng 2,19 triệu tỉ đồng, cả năm ước đạt hơn 3,055 triệu tỉ đồng, vượt dự toán 20,8% và tăng 14% so với thực hiện năm 2025. Nợ công, nợ Chính phủ lần lượt khoảng 33 - 34% GDP và 32 - 33% GDP, thấp hơn giới hạn quy định...

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cũng nhấn mạnh những kết quả nổi bật về sắp xếp bộ máy, đầu tư hạ tầng chiến lược và phát triển văn hóa, xã hội, an sinh… Trong đó, lương cơ sở tăng thêm 8% từ ngày 1.7; phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã cũng tăng từ 25% lên 55%.

Cạnh đó, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát chịu áp lực ngày càng lớn; doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, khó tiếp cận vốn, tín dụng; thủ tục, điều kiện kinh doanh còn nhiều; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp chưa đồng đều, nhất là ở cơ sở; xử lý dự án tồn đọng, sắp xếp các cơ sở nhà, đất dôi dư còn chậm…

Trung ương xác định những tháng còn lại của năm 2026 phải phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu tăng trưởng, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%. Bảo đảm nguồn cung điện, xăng dầu với mức giá phù hợp, không để thiếu điện, xăng dầu, thuốc chữa bệnh trong mọi tình huống.

Năm 2027, mục tiêu quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Đồng thời, xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP của từng tỉnh, thành phố, trong đó có 30/34 địa phương có mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên.

Dành nguồn lực chi cải cách tiền lương

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự hội nghị ẢNH: GIA HÂN

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc cho biết, Trung ương đồng ý phấn đấu thu năm 2027 tăng khoảng 9,1% so với thực hiện năm 2026. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước khoảng 3,33 triệu tỉ đồng, tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước khoảng 20,2% GDP.

Tổng chi trong năm 2027 khoảng 4,07 triệu tỉ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển khoảng 1,76 triệu tỉ đồng, chiếm 43% tổng chi; chi thường xuyên là 2,06 triệu tỉ đồng, chiếm 50,6%, trong đó bao gồm khoản chi cải cách tiền lương.

Tinh thần quán triệt là tiết kiệm ngay khi phân bổ ngân sách từ đầu năm 5% chi đầu tư công để bổ sung cho các dự án trọng điểm, cấp thiết và 10% chi thường xuyên, ngoài phần tiết kiệm tạo nguồn cải cách tiền lương, để bổ sung nguồn chi an sinh xã hội.

Ngoài ra, để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, Trung ương yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực thi quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, tập trung vào 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Về phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng chiến lược, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc lưu ý việc hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc; thúc đẩy đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; đẩy nhanh tiến độ các cảng hàng không quốc tế Long Thành, Gia Bình.

"Kiên quyết khắc phục tình trạng địa phương đầu tư sân bay, cảng biển, trung tâm dữ liệu, khu thương mại tự do theo phong trào, lãng phí nguồn lực", Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh.