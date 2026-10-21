Không để các dự án điện kéo dài nhiều năm

Thảo luận tại tổ, đề cập những điểm nghẽn trong phát triển nguồn điện, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chuẩn bị và triển khai dự án. Người đứng đầu Chính phủ nhắc lại câu chuyện qua làm việc với các nhà đầu tư nước ngoài, có ý kiến phản ánh quá trình thực hiện thủ tục đối với một dự án điện gió ngoài khơi có thể kéo dài tới 10 năm. Nếu cải cách thủ tục hành chính, thời gian này có thể rút ngắn xuống còn khoảng 5 năm. Do đó, việc sửa đổi luật Điện lực cần được thực hiện đồng bộ với các luật có liên quan, tạo hành lang pháp lý thuận lợi, giảm thời gian và chi phí thực hiện dự án, đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu ý kiến thảo luận ẢNH: GIA HÂN

Đặc biệt, Thủ tướng bày tỏ lo ngại về tiến độ triển khai Quy hoạch điện VIII, khi nhiều dự án nguồn điện và lưới điện còn chậm, ảnh hưởng khả năng đáp ứng nhu cầu điện trong thời gian tới. Theo Thủ tướng, nếu không có giải pháp cấp bách, cả về hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện, sẽ rất khó bảo đảm đủ điện cho nhu cầu phát triển đất nước.

Bên cạnh đó, phát triển nguồn điện phải đồng bộ với đầu tư lưới điện truyền tải, bởi nếu nguồn điện được xây dựng nhưng không có hệ thống truyền tải tương ứng thì không thể giải tỏa công suất. Đặc biệt, đối với các khu kinh tế lớn, trung tâm công nghiệp và khu vực có nhu cầu sử dụng điện cao, cần tính toán đầu tư đồng bộ cả nguồn điện và lưới điện, bảo đảm cung cấp điện ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Liên quan đến cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, Thủ tướng cho rằng những dự án điện lực có quy mô vốn lớn, thời gian thu hồi vốn dài cần có cơ chế chia sẻ rủi ro hợp lý. Chưa kể, nhà đầu tư nước ngoài còn phải đối mặt với rủi ro về tỷ giá, khả năng cân đối ngoại tệ và các điều kiện tài chính trong suốt vòng đời dự án. Những vấn đề này cần được nghiên cứu, xem xét thận trọng trong quá trình sửa đổi luật, bảo đảm chính sách đủ sức hấp dẫn để huy động các nhà đầu tư lớn, nhưng không làm ảnh hưởng lợi ích quốc gia và người sử dụng điện. "Quan trọng nhất là chúng ta vừa bảo đảm được lợi ích quốc gia, vừa huy động được các nhà đầu tư", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thông tin thêm, Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng cho biết dù được tháo gỡ nhưng nhà đầu tư dự án điện vẫn phải trải qua nhiều khâu thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận, mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Để khắc phục, dự thảo luật được thiết kế theo hướng phân loại các dự án điện lực nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt. Đối với những dự án đáp ứng đầy đủ điều kiện, đề xuất miễn thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và sử dụng văn bản chấp thuận nhà đầu tư làm cơ sở pháp lý để triển khai dự án.