Không để đứt gãy hoạt động tình nguyện sau mỗi đợt cao điểm

Ngày 28.9, tại Thái Nguyên, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và các đoàn xã, phường, đặc khu trên cả nước.

Dự hội nghị có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

9/9 chỉ tiêu của chiến dịch đều hoàn thành

Báo cáo tại hội nghị cho biết, chiến dịch triển khai chương trình công tác năm 2026 với chủ đề "Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn". Chiến dịch đồng thời cụ thể hóa Đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030", khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và hỗ trợ cộng đồng tại các địa bàn khó khăn.

Anh Nguyễn Minh Triết và anh Nguyễn Kim Quy chủ trì hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo báo cáo, 40/40 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã tổ chức ra quân, thu hút hơn 200.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động ra quân gần 70 tỉ đồng. Các hoạt động tập trung xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng tại khu vực biên giới; hỗ trợ người dân chuẩn hóa thông tin cá nhân, tích hợp số điện thoại trên VNeID; chăm lo thiếu nhi, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế tại địa phương.

Đáng chú ý, cả 9/9 chỉ tiêu của chiến dịch đều hoàn thành, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tại 248 xã, phường khu vực biên giới đất liền, các đơn vị thành lập và duy trì 1.423 đội hình thanh niên tình nguyện, thu hút hơn 116.000 lượt đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện, với tổng nguồn lực huy động và kinh phí triển khai trên 87 tỉ đồng.

Anh Bùi Quang Huy và anh Nguyễn Minh Triết trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 ẢNH: XUÂN TÙNG

Một điểm mới của chiến dịch năm nay là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong quản lý, điều hành. Bản đồ số Mùa hè xanh toàn quốc giúp cập nhật, hệ thống hóa thông tin về đội hình, địa bàn, công trình, phần việc và nguồn lực trên một nền tảng chung.

Công tác truyền thông cũng được đổi mới với hơn 346.000 tin, bài đăng tải trên mạng xã hội và 583 tin, bài về chiến dịch được đăng tải, phát sóng trên các cơ quan báo chí của tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

Anh Nguyễn Tường Lâm và anh Nguyễn Kim Quy trao bằng khen cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ tham luận về những cách làm mới, mô hình hiệu quả trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026. Thành đoàn Hải Phòng đề cập việc đổi mới chương trình Tiếp sức mùa thi theo hướng hỗ trợ toàn diện cho thí sinh.

Thành đoàn TP.HCM giới thiệu đội hình "Mùa hè số", gắn với phương châm "3 dễ - 3 rõ - 3 đo". Trong khi đó, tuổi trẻ Công an nhân dân tập trung vào chuyển đổi số và an sinh xã hội, trọng tâm triển khai Đề án 06, hỗ trợ giám định ADN hài cốt liệt sĩ và nâng cao năng lực số cho người dân.

Tình nguyện phải tạo ra sản phẩm, tác động cụ thể

Phát biểu kết luận hội nghị, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, biểu dương các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội cùng hàng triệu cán bộ, đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện đã tận tụy vì cộng đồng, đặc biệt là các đội hình bám trụ tại xã biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 không chỉ là một mùa hè tình nguyện mà là phong trào hành động cách mạng chủ lực, nơi tình yêu nước được chuyển hóa thành ý chí, việc làm cụ thể phục vụ nhân dân và phát triển đất nước. Chiến dịch đã đổi mới mạnh mẽ phương thức triển khai, quản trị dựa trên dữ liệu, lấy sản phẩm, tác động cụ thể và sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Định hướng thời gian tới, anh Bùi Quang Huy yêu cầu các cấp bộ Đoàn khắc phục tình trạng hoạt động hình thức, dàn trải; mỗi hoạt động phải xác định rõ mục tiêu, sản phẩm đầu ra và cách đánh giá. Đồng thời, cần khảo sát kỹ nhu cầu của người dân, phát huy chuyên môn của từng đội hình và ứng dụng dữ liệu để đánh giá thực chất hiệu quả tình nguyện.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu kết luận hội nghị ẢNH:

"Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đứt gãy hoạt động tình nguyện sau mỗi đợt cao điểm hay nhiều hoạt động dàn trải, chạy theo số lượng mà thiếu chiều sâu, không tạo được giá trị bền vững, không đem lại kết quả cụ thể", anh Huy nhấn mạnh.

Anh Bùi Quang Huy cũng đề nghị, người đứng đầu các cấp bộ Đoàn phải trực tiếp chịu trách nhiệm về chất lượng phong trào, coi tình nguyện là môi trường rèn luyện cán bộ, tạo nguồn phát triển Đảng và lan tỏa tinh thần dấn thân, sáng tạo, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.