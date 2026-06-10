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Giới trẻ

Tình nguyện hè trên vùng biên cương Tổ quốc

Vũ Thơ
Vũ Thơ
10/06/2026 09:22 GMT+7

Tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư đã mang đến xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) nhiều hoạt động thiết thực, mở đầu cho hành trình tình nguyện hè hướng về cộng đồng.

Ngày 9.6, tại xã Tùng Vài (Tuyên Quang), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư phối hợp với Tỉnh đoàn Tuyên Quang tổ chức chương trình hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư; chị Dương Minh Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang, cùng đại diện lãnh đạo địa phương, các đơn vị đồng hành và đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Tình nguyện hè trên vùng biên cương Tổ quốc - Ảnh 1.

Ban tổ chức thực hiện nghi thức ra quân cùng các đội hình thanh niên tình nguyện

ẢNH: CTV

Chăm lo cho người dân vùng biên

Ban tổ chức cho biết, đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, hướng tới chăm lo đời sống nhân dân, thanh thiếu nhi tại khu vực biên giới, vùng còn nhiều khó khăn.

Tại chương trình, ban tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Nổi bật là hỗ trợ xây dựng 1 nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với kinh phí 80 triệu đồng.

Tình nguyện hè trên vùng biên cương Tổ quốc - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Nhất Linh và chị Dương Minh Nguyệt trao quà cho người dân

ẢNH: CTV

Bên cạnh đó, 4 tủ sách thiếu nhi trị giá 100 triệu đồng được trao tặng cho các trường học trên địa bàn, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và xây dựng môi trường học tập lành mạnh cho học sinh vùng cao; các phần quà dành cho thiếu nhi và học sinh có hoàn cảnh khó khăn và người dân.

Nhiều công trình phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng được trao tặng như 6 máy lọc nước cho các trường học và trạm y tế xã với tổng trị giá 30 triệu đồng; 1 tủ thuốc đại đoàn kết trị giá 30 triệu đồng.

Tình nguyện hè trên vùng biên cương Tổ quốc - Ảnh 3.

Ban tổ chức trao nhà đại đoàn kết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

ẢNH: CTV

Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc cho Đảng ủy xã Tùng Vài, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc cho người dân địa phương. Tổng nguồn lực trao tặng tại chương trình đạt 386 triệu đồng.

Chung tay thực hiện các công trình, phần việc vì cộng đồng

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 với sự tham gia của các đội hình thanh niên tình nguyện. Hoạt động thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư và tuổi trẻ Tuyên Quang trong việc chung tay thực hiện các công trình, phần việc vì cộng đồng, vì an sinh xã hội và sự phát triển của thanh thiếu nhi.

Tình nguyện hè trên vùng biên cương Tổ quốc - Ảnh 4.

Ban tổ chức trao tặng vườn cây sinh kế cho thanh niên địa phương

ẢNH: CTV

Ngay sau lễ ra quân, các đội hình thanh niên tình nguyện đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động tại địa phương như khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết; trao tặng vườn cây sinh kế và tham gia trồng cây xanh trên địa bàn xã.

Tình nguyện hè trên vùng biên cương Tổ quốc - Ảnh 5.

Các đại biểu tham gia trồng cây trên địa bàn xã Tùng Vài

ẢNH: CTV

Theo ban tổ chức, chương trình tại xã Tùng Vài là một trong những hoạt động tiếp nối của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, đồng thời góp phần triển khai hiệu quả Đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030".

Qua đó, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong chăm lo đời sống nhân dân, hỗ trợ thanh thiếu nhi vùng khó khăn và chung tay xây dựng khu vực biên giới ngày càng phát triển, vững mạnh.

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