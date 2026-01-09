Không được yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu

Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu tổ chức quán triệt, tuyên truyền đầy đủ, sâu rộng nội dung Nghị quyết số 66.7/2025 đến cán bộ, công chức, viên chức, người có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính nghiêm túc thực hiện việc khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu để thay thế cho các loại thông tin (giấy tờ - NV), thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

Số hóa, tạo lập, cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu theo quy định, bảo đảm các điều kiện về hạ tầng công nghệ để kết nối, khai thác, sử dụng thông tin trong các cơ sở dữ liệu để giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

Chủ động phối hợp với cơ quan chủ quản các hệ thống dữ liệu chuyên ngành như dân cư, hộ tịch, bảo hiểm, giấy phép lái xe, doanh nghiệp, đất đai, lý lịch tư pháp, sổ sức khỏe điện tử… nhằm thực hiện cắt giảm thành phần hồ sơ, tái cấu trúc quy trình theo đúng tiến độ.

Trong khi đó, Sở Công thương và Sở Y tế được giao phối hợp với Văn phòng UBND TP.HCM rà soát, đề xuất sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu.

Không được yêu cầu người dân cung cấp thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu ẢNH: ĐÌNH SƠN

Văn phòng UBND thành phố chủ trì kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp khó khăn, vướng mắc để báo cáo cấp có thẩm quyền.

Song song đó, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp các đơn vị thực hiện liên thông, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống chuyên ngành và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố.

Thực hiện chỉ đạo trên hiện nay nhiều nơi đã không tiếp nhận bản gốc một số loại giấy tờ (hồ sơ giấy).

Như tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 2, từ ngày 1.1.2026 nơi đây đã triển khai không tiếp nhận bản giấy các thành phần giấy tờ được quy định tại Điều 4 Nghị quyết 66.7/2025 trừ trường hợp không khai thác được thông tin hoặc thông tin không đầy đủ, chính xác.

Những loại giấy tờ không tiếp nhận bản giấy như: căn cước công dân, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy chứng tử...

Để hạn chế việc trễ thời hạn trả kết quả cũng như ảnh hưởng đến tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn theo yêu cầu của UBND TP.HCM, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 2 cũng đã có văn bản đề nghị Thuế cơ sở 2 khai thác thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thông tin trên cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử để thay thế cho thành phần hồ sơ giấy.

Đồng thời không chuyển trả hồ sơ về Chi nhánh yêu cầu người dân bổ sung bản giấy các loại thành phần này khi cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính cho người dân.

Trường hợp cần đủ thông tin trong việc khai thác cơ sở dữ liệu điện tử nhanh chóng thì Thuế cơ sở 2 điều chỉnh, bổ sung biểu mẫu khai trên các tờ khai thuế để người dân khai khi nộp hồ sơ hồ sơ đầu vào tại Chi nhánh.