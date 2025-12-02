Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Không khí lạnh khiến miền Bắc 'rét ẩm', miền Trung mưa lớn 250 mm

Phan Hậu
02/12/2025 07:04 GMT+7

Hôm nay 2.12, không khí lạnh khiến thời tiết miền Bắc có 'rét ẩm', miền Trung có mưa lớn diện rộng, lượng mưa có nơi lên tới 250 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh tăng cường sẽ khiến thời tiết miền Bắc "rét ẩm", miền Trung mưa lớn trong những ngày tới.

Miền Trung có mưa lớn trong 3 ngày tới, nguy cơ ngập lụt cục bộ

Dự báo khoảng gần sáng 3.12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực đông Bắc bộ, bắc Trung bộ và một số nơi ở phía tây Bắc bộ, sau đó tiếp tục lan rộng, ảnh hưởng đến các nơi khác ở tây Bắc bộ và một số nơi ở trung Trung bộ. 

Khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ từ đêm 3.12 trời rét, vùng núi cao Bắc bộ có nơi rét đậm. Dự báo nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc bộ và bắc Trung bộ phổ biến từ 15 - 18 độ C. Vùng núi Bắc bộ phổ biến từ 13 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Trong đợt không khí lạnh này, miền Bắc từ "rét khô" những ngày vừa qua chuyển sang "rét ẩm", độ ẩm không khí cao, trời có mưa nhỏ.

Ở miền Trung, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 15 (bão Koto), trên cao là nhiễu động trong đới gió đông nên từ đêm 2.12 đến ngày 5.12, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to diện rộng, lượng mưa có nơi trên 250 mm; cảnh báo mưa lớn trên 100 mm/3 giờ.

Từ gần sáng và sáng 3.12, vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 2 - 4 m.

Khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng cao 3 - 5 m. Dự báo từ chiều mai 3.12, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Huế và vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 3 - 5 m.  

