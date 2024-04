Không khí lạnh ở miền Bắc gây giông lốc, kết thúc đợt nắng nóng kỷ lục

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 30.4, ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh yếu đang di chuyển xuống phía nam.

Trên đất liền khoảng gần sáng 1.5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng một số nơi ở Tây Bắc bộ, Thanh Hóa - Nghệ An.

Từ gần sáng và ngày 1.5, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2 - 3. Từ ngày 1.5, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An nắng nóng chấm dứt và dịu dần ở khu vực Quảng Bình - Quảng Trị.

Do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m nên từ đêm 30.4 đến ngày 1.5 ở Bắc bộ, khu vực Thanh Hóa - Nghệ An có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, từ gần sáng và ngày 1.5, ở phía bắc vịnh Bắc bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 4 - 5, có mưa rào và giông; trong mưa giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh giật mạnh cấp 6 - 7.

Để ứng phó với diễn biến thiên tai do không khí lạnh tràn về, Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu, các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư các tỉnh Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).