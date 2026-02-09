Không khí lạnh vào miền Trung, Mẫu Sơn rét 3,5 độ C

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 9.2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ gây mưa, mưa rào và có nơi có giông.

Thời tiết Hà Nội ngày 9.2 tiếp tục có rét đậm, do ảnh hưởng của không khí lạnh ẢNH: ĐÌNH HUY

Do ảnh hưởng của không không khí lạnh, các tỉnh Trung Trung bộ trong hôm nay có gió đông bắc mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4; khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông.

Dự báo nhiệt độ hôm nay 9.2, các tỉnh Bắc bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; nhiệt độ phổ biến 10 - 13 độ C, vùng núi 7 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Trong đó, khu vực Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sáng nay nhiệt độ giảm xuống 3,5 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa - Huế trời rét, phía bắc có nơi rét đậm nhiệt độ phổ biến 12 - 15 độ; riêng từ Quảng Trị - Huế nhiệt độ phổ biến 15 - 18 độ C.

Thời tiết Hà Nội sáng sớm và trưa nay, trời có mưa, mưa rào, rét đậm; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10 - 13 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo thời tiết xấu trên nhiều vùng biển. Cụ thể, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, riêng vùng biển phía đông có lúc cấp 8, giật cấp 9 - 10, biển động mạnh, sóng biển cao 4 - 6 m.

Vùng biển vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao 2 - 3 m. Vùng biển từ nam Quảng Trị - Đắk Lắk có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động, sóng biển cao 3 - 5 m.

Vùng biển từ Khánh Hòa - Cà Mau, giữa Biển Đông và vùng biển phía tây nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5 m.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, thời tiết rét đậm, rét hại ở Bắc bộ có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa lớn cục bộ ở miền Trung có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc. Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên nhiều vùng biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu, thuyền và các hoạt động kinh tế biển.