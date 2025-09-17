Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Không kích Qatar, Israel tự làm xấu đi quan hệ với các quốc gia Ả Rập
Video Thế giới

Không kích Qatar, Israel tự làm xấu đi quan hệ với các quốc gia Ả Rập

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
17/09/2025 05:37 GMT+7

Cuộc tấn công vào Qatar đã làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ Israel-Ả Rập và thu hút chú ý nỗ lực bình thường hóa quan hệ - đặc biệt là kể từ Hiệp định Abraham được ký kết trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cuộc không kích của Israel vào Qatar tuần trước đã khiến các quốc gia Ả Rập giận dữ, và họ đã gặp nhau tại thủ đô Doha để thể hiện một mặt trận thống nhất.

Trận không kích nhằm ám sát các nhà lãnh đạo chính trị của lực lượng Hamas người Palestine đã mở ra một chương mới trong lịch sử quan hệ căng thẳng kể từ khi Israel được thành lập vào năm 1948.

Dưới đây là diễn biến mối quan hệ căng thẳng đó đối với một số quốc gia Ả Rập lớn trong khu vực.

Hiệp định Abraham

Cuộc không kích Qatar của Israel đã thu hút chú ý đến Hiệp định Abraham, được ký kết trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Abu Dhabi (UAE). Đây là hiệp định đã giúp bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Israel và các bên ký kết Ả Rập.

Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã ký kết hiệp định này lần đầu tiên vào năm 2020, theo một thỏa thuận do con rể của ông Trump, là ông Jared Kushner, làm trung gian.

Hai nước này đã phá vỡ cấm kỵ để trở thành những quốc gia Ả Rập đầu tiên công nhận Israel sau khoảng 25 năm. Morocco và Sudan cũng làm theo.

Qatar bị không kích khiến quan hệ Israel với các quốc gia Ả Rập căng thẳng - Ảnh 1.

Các nhà lãnh đạo Ả Rập và Hồi giáo tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức ở Doha (Qatar), ngày 15.9.2025

ẢNH: REUTERS

Kể từ đó, Israel và UAE đã phát triển quan hệ kinh tế, an ninh chặt chẽ và một hiệp định thương mại tự do.

Nhưng quan hệ hai bên đã trở nên căng thẳng vì cuộc chiến của Israel ở Gaza - cuộc chiến đã bùng nổ sau khi các tay súng Hamas phát động một cuộc tấn công chết người qua biên giới vào năm 2023.

Ai Cập - thỏa thuận hòa bình đầu tiên

Trong lịch sử, Ai Cập là nước Ả Rập đầu tiên ký kết hiệp ước hòa bình với Israel vào năm 1978 tại Trại David. Hai nước đã từng có chiến tranh vào các năm 1948, 1956, 1967 và 1973.

Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat, người đã đồng ý thỏa thuận với Israel, đã bị ám sát ba năm sau đó. Và hiệp ước này vẫn không được người dân Ai Cập ủng hộ.

Israel và Ai Cập hợp tác về dầu khí nhưng không có nhiều hợp tác khác. Những đề xuất của Israel và Mỹ về việc tái định cư một phần dân số Gaza tại Sinai của Ai Cập đã khiến Cairo tức giận.

Jordan - mối quan hệ chặt chẽ với người Palestine

Jordan là quốc gia Ả Rập thứ hai ký kết hòa bình với Israel vào năm 1994. Theo một số ước tính, hơn một nửa dân số nước này là người Palestine - và nhiều người trong số họ là hậu duệ của người tị nạn.

Jordan kiểm soát Bờ Tây và Đông Jerusalem từ năm 1948 cho đến khi Israel chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine trong cuộc chiến tranh năm 1967.

Đối với Jordan và Ai Cập, các thỏa thuận hòa bình đóng vai trò trung tâm đối với an ninh, chính sách đối ngoại và mối quan hệ của các nước này với Mỹ. Tuy nhiên, sự phẫn nộ về cách đối xử của Israel đối với người Palestine vẫn đang lan rộng.

Tin liên quan

Israel ngầm thừa nhận thủ lĩnh Hamas sống sót sau vụ không kích Qatar

Israel ngầm thừa nhận thủ lĩnh Hamas sống sót sau vụ không kích Qatar

Một bài đăng của Thủ tướng Israel hôm 13.9 dường như thừa nhận rằng vụ tấn công bằng tên lửa gần đây của Israel vào Qatar đã không đạt được mục đích mong muốn.

Ông Trump nhắc nhở Israel trước phản ứng mạnh từ Qatar

Khám phá thêm chủ đề

israel Qatar riyadh uae Hamas Ai Cập Ả rập jordan không kích Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất Donald Trump thủ đô Doha gaza Palestine người Palestine Hiệp định hòa bình cuộc chiến chiến tranh xung đột
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận