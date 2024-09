Không ngờ uống cà phê mỗi ngày còn mang lại lợi ích bất ngờ

Không chỉ vậy, một nghiên cứu mới còn phát hiện thêm điều kỳ diệu từ cà phê.

Theo nghiên cứu được công bố gần đây trên tạp chí Journal of Cosmetic Dermatology, uống cà phê hằng ngày còn có thể làm chậm các dấu hiệu lão hóa trên mặt.

Ngoài việc mang lại cảm giác sảng khoái, tách cà phê mỗi sáng còn cung cấp vô số lợi ích cho sức khỏe Ảnh: Pexels

Nhằm so sánh tác động của việc uống 4 loại đồ uống, gồm cà phê, trà, rượu và đồ uống có đường đối với tình trạng lão hóa, các nhà khoa học từ Viện Hàn lâm Khoa học Y khoa Trung Quốc và Học viện Y Liên hợp Bắc Kinh (Trung Quốc) đã khảo sát dữ liệu từ 16.677 người châu Âu.

Kết quả cho thấy cà phê là đồ uống duy nhất có tác dụng làm chậm đáng kể quá trình lão hóa ở da mặt, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health.

Quá trình lão hóa da mặt chịu ảnh hưởng rất lớn bởi căng thẳng oxy hóa. Các nhà nghiên cứu cho biết đặc tính chống oxy hóa của cà phê có thể chống lại căng thẳng oxy hóa và tình trạng viêm. Các polyphenol trong cà phê rang có thể cải thiện độ đàn hồi và độ ẩm của da, làm chậm nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa khác.

Tiến sĩ Hannah Kopelman, bác sĩ da liễu đang làm việc tại Mỹ, giải thích: Điều kỳ diệu nằm ở các chất chống oxy hóa, đặc biệt là các polyphenol như axit chlorogenic. Những hợp chất này có thể là tác nhân thúc đẩy hiệu ứng chống lão hóa.

Uống cà phê hằng ngày còn có thể làm chậm các dấu hiệu lão hóa trên mặt Ảnh: Pexels

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ nhiều polyphenol có thể làm chậm quá trình lão hóa tế bào và làm giảm lão hóa da hiệu quả, bằng cách tăng tổng hợp collagen trong da. Cà phê cũng chứa caffeine, hoạt chất sinh học có đặc tính chống lão hóa do khả năng dọn sạch các gốc tự do và loại bỏ các tế bào sừng bị hư hỏng. Caffeine đã được chứng minh là có tác dụng kéo dài telomere, do đó làm giảm quá trình lão hóa tế bào. Ngoài ra, các nghiên cứu cho thấy axit chlorogenic trong cà phê có khả năng làm giảm lão hóa da.

Để gặt hái những lợi ích sức khỏe của cà phê, thì điều độ và nhất quán là rất quan trọng. Bác sĩ Kopelman cho biết, 2 - 3 tách cà phê là đủ để có được đầy đủ lợi ích chống lão hóa, theo Verywell Health.

Bác sĩ da liễu Tyler Long, từ Trung tâm Da liễu và Laser New Jersey (Mỹ), khuyên: Tốt nhất nên uống cà phê ở mức độ vừa phải nhưng hãy duy trì hằng ngày vì chất chống oxy hóa và các hợp chất chống viêm khác có thể tích tụ trong cơ thể.

Không nên thêm kem và đường vào cà phê nếu bạn muốn tối đa hóa lợi ích chống lão hóa. Bác sĩ Long cho biết: Đường có thể góp phần gây ra quá trình glycation có thể làm tăng căng thẳng oxy hóa trong mô.