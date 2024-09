Lợi ích của trà và cà phê: Giống và khác nhau thế nào?

Mặc dù uống quá nhiều caffeine qua cà phê hoặc trà có thể gây ra tác dụng phụ, nhưng nghiên cứu cho thấy rằng việc tiêu thụ vừa phải các loại đồ uống này trong thời gian dài có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe theo nhiều cách.



Sau đây là một số lợi ích của trà và cà phê, theo trang sức khỏe Health của Mỹ.

Lợi ích chung của cà phê và trà

Cà phê và trà đều cung cấp các hợp chất thực vật có thể cải thiện và bảo vệ sức khỏe theo nhiều cách. Việc tiêu thụ những loại đồ uống này có liên quan đến những lợi ích như giảm nguy cơ mắc các bệnh thông thường và bảo vệ chống lại tử vong sớm.

Cung cấp chất chống oxy hóa mạnh mẽ

Trà và cà phê là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tuyệt vời. Chất chống oxy hóa hoạt động bằng cách trung hòa các gốc tự do trong cơ thể, đây là những chất hóa học hình thành tự nhiên để phản ứng với việc tập thể dục, khói thuốc, ô nhiễm, tia cực tím (UV) và các tác nhân tiếp xúc khác. Các gốc tự do có thể tích tụ và dẫn đến tình trạng căng thẳng oxy hóa, gây tổn thương tế bào và có thể dẫn đến bệnh tật. Bằng cách trung hòa các gốc tự do, chất chống oxy hóa có thể giúp ngăn ngừa bệnh tật.

Cà phê chứa nhiều chất chống oxy hóa polyphenol như axit chlorogenic, đã được chứng minh là có đặc tính chống oxy hóa, chống ung thư, tiểu đường, chống viêm và tăng huyết áp.

Trà cũng là nguồn chất chống oxy hóa mạnh. Một trong những chất chống oxy hóa nổi tiếng nhất trong trà là epigallocatechin gallate (EGCG), một loại catechin (hợp chất hóa học) đặc biệt tập trung trong trà xanh. EGCG có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ.

Trà đen cũng giàu hợp chất tăng cường sức khỏe, bao gồm chất chống oxy hóa polyphenol như thearubigin và theaflavin, tạo cho trà đen màu nâu sẫm, hương vị hơi đắng.

Chống lại các bệnh mạn tính

Vì cà phê và trà chứa các hợp chất bảo vệ sức khỏe, nên uống chúng thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh.

Uống cà phê có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, bệnh Parkinson, bệnh gút và các bệnh về gan như gan nhiễm mỡ và ung thư gan.

Uống trà cũng có tác dụng chống lại một số bệnh như động mạch vành, tiểu đường loại 2 và đột quỵ.

Kéo dài tuổi thọ

Kết hợp cà phê hoặc trà vào chế độ ăn uống của bạn có thể giúp tăng cơ hội sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người thường xuyên tiêu thụ cà phê và trà có nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào thấp hơn so với những người không uống cà phê hoặc trà.

Tiêu thụ thế nào tốt cho sức khỏe?

Nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa cà phê và trà với những lợi ích đáng kể cho sức khỏe, do đó, việc đưa cả hai loại đồ uống này vào chế độ ăn uống của bạn nên được ưu tiên hơn.

Tuy nhiên, cà phê và trà có hương vị hoàn toàn khác nhau. Một số người không thích vị cà phê, thích uống trà và ngược lại. Cho dù bạn chọn cà phê, trà hay cả hai loại đồ uống này, cũng nên tuân thủ giới hạn caffeine được khuyến nghị hằng ngày.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) và Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA) khuyến nghị tiêu thụ 400 mg caffeine hằng ngày là an toàn. Con số này tương đương 3-4 tách cà phê hoặc 8 tách trà xanh mỗi ngày.