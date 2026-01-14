'Không phải tiền của mình thì đừng lấy'

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 12.1, Công an P.Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) cho biết cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thế Lữ (36 tuổi, ở P.Quảng Trị), nhằm điều tra hành vi chiếm giữ trái phép tài sản. Các quyết định tố tụng trên đã được Viện KSND khu vực 6 phê chuẩn.

Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt bị can Lữ (bìa phải) ẢNH: THANH LỘC

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 10.11.2025, bà N.T.T.T (ở xã Lao Bảo, Quảng Trị) trong lúc thực hiện giao dịch chuyển tiền qua điện thoại đã gặp sự cố lỗi mạng, dẫn đến việc chuyển nhầm số tiền 499.999.999 đồng vào một tài khoản ngân hàng mang tên NGUYEN THE LU. Qua kiểm tra sao kê, bà T. xác định chủ tài khoản nhận tiền là ông Nguyễn Thế Lữ, ở KP.4, P.Quảng Trị.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, bà T. đã nhiều lần liên hệ, trực tiếp đến nhà bị can Lữ để đối chiếu chứng từ và đề nghị hoàn trả số tiền chuyển nhầm. Tuy nhiên, bị can này không hợp tác, thậm chí còn chặn mọi liên lạc. Không thể tự giải quyết, bà T. đã gửi đơn trình báo đến cơ quan công an. Qua quá trình xác minh dữ liệu giao dịch của tài khoản chuyển và nhận tiền, lực lượng chức năng xác định có việc chuyển nhầm số tiền như phản ánh. Mặc dù bị can Lữ từng có đơn trình báo về việc tài khoản của mình nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, song sau đó lại không chấp hành làm việc theo yêu cầu của cơ quan công an. Dù nhiều lần được gửi giấy mời và triệu tập, người này vẫn chây ì, không đến làm việc.

Sự xuống cấp về đạo đức

Nhiều bạn đọc (BĐ) Thanh Niên cho rằng trong bối cảnh thanh toán không tiền mặt ngày càng phổ biến, các tình huống chuyển nhầm là điều khó tránh. Tuy nhiên, sự cố kỹ thuật không thể trở thành cái cớ cho hành vi chiếm đoạt. "Tiền không phải của mình thì dù nằm trong tài khoản cũng không phải của mình. Pháp luật đã quy định rất rõ, vấn đề là người ta có muốn hiểu hay không", BĐ Minh Quân ý kiến.

BĐ Thu Phương bày tỏ sự thất vọng trước cách hành xử của người chiếm giữ tiền chuyển nhầm. "Đây không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn là sự xuống cấp về đạo đức. Điều đáng buồn là người ta sẵn sàng đánh đổi sự bình yên, danh dự và cả tương lai chỉ vì một khoản tiền không thuộc về mình", BĐ này viết thêm.

BĐ Ngọc Hân bình luận: "Tôi ủng hộ cơ quan công an khởi tố để bảo vệ người bị hại. Nếu những vụ việc như thế này chỉ dừng lại ở mức "nhắc nhở" hay "khuyên trả lại", thì người chuyển nhầm sẽ luôn là bên yếu thế. Ai cũng có lúc sơ suất. Nhưng nếu sơ suất đó khiến họ mất trắng hàng trăm triệu đồng chỉ vì người nhận cố tình không trả, thì xã hội sẽ rất bất công".

"Việc xử lý hình sự trong những vụ tương tự là cần thiết để xóa bỏ tâm lý "được thì giữ, xui thì trả". Nếu pháp luật mơ hồ hay dễ dãi, lòng tham sẽ được nuôi dưỡng. Ngược lại, sự rõ ràng và nghiêm khắc sẽ buộc mỗi người phải cân nhắc trước khi hành động", BĐ Mai Lưu thẳng thắn.

Lòng tham nhất thời, hậu quả lâu dài

BĐ Ánh Tuyết cho rằng cái giá phải trả không chỉ dừng ở bản án. "Danh dự, mối quan hệ gia đình, tương lai con cái… đều bị ảnh hưởng chỉ vì một phút tham lam. Những mất mát vô hình ấy mới là phần "xương máu" mà người trong cuộc và cả xã hội phải suy ngẫm".

Tương tự, BĐ Anh Tuấn bày tỏ: "Gần 500 triệu đồng có thể là số tiền lớn, nhưng tự do, danh dự và tương lai còn lớn hơn nhiều. Đánh đổi tất cả chỉ vì một khoản tiền không phải của mình là cái giá quá đắt".

"Việc chần chừ, né tránh hay cố tình im lặng không chỉ làm xấu đi hình ảnh cá nhân mà còn đẩy bản thân vào nguy cơ pháp lý nghiêm trọng. Luật không thiếu, thông tin cũng không thiếu. Chỉ thiếu sự tỉnh táo và lương tâm", BĐ Phạm Lan nói thẳng.

"Công nghệ khiến việc nhận - chuyển tiền trở nên quá dễ, nhưng chính vì thế mà ý thức công dân phải đi trước một bước. Nếu không có nền tảng đạo đức vững vàng, con người rất dễ trượt dài khi đứng trước những cám dỗ bất ngờ", BĐ Thu Hương nêu quan điểm.

Không ai ép buộc phải chiếm giữ tiền chuyển nhầm. Chính sự chủ động làm điều sai mới biến một người bình thường thành bị can. Minh Hoàng Người chiếm giữ số tiền này có đủ thời gian, điều kiện để trả lại nhưng vẫn cố tình không làm. Nếu không xử lý nghiêm, sẽ tạo tiền lệ xấu. Quốc Bảo



