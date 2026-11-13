Không thể đi lại từ năm 17 tuổi, cô gái Gia Lai đạt nút vàng YouTube thế nào?

Cơn đau định mệnh

Để có được như ngày hôm nay, chị Phạm Thị Hoàng Hảo (27 tuổi, ở thôn Ia Tang, xã Ia Dơk, Gia Lai) đã phải vượt lên nghịch cảnh đầy nước mắt. Chị kể năm 4 tuổi bị xe máy tông ngã, gáy đập vào đá nhưng chỉ trầy xước nhẹ.

Năm 2016, khi đang học lớp 11, chị thức dậy sau giấc ngủ trưa với cơn đau đầu dữ dội, ngã quỵ và sau đó là mất cảm giác ở hai chân. Bác sĩ chẩn đoán chị bị tổn thương tủy sống, viêm tủy và tổn thương vùng cột sống cổ. Nguyên nhân chưa được xác định, có thể liên quan đến tai nạn lúc nhỏ.

Chị phải nghỉ học giữa chừng. Thương xót con, ba mẹ chị bán đi nhiều tài sản có giá trị để đưa con đi chạy chữa nhiều bệnh viện từ Bắc vào Nam, thử cả cấy tế bào gốc và phục hồi chức năng, nhưng suốt 2 năm vẫn không cải thiện.

Chị Phạm Thị Hoàng Hảo cùng chồng lên ý tưởng cho kênh YouTube của họ mỗi ngày ẢNH: TRẦN HIẾU

Năm 2019, chị vào TP.HCM học nghề may, nhưng nghề này phải ngồi lâu không phù hợp, nên chị chuyển sang học tin học và thiết kế đồ họa. Năm 2020, chị nhận học bổng hỗ trợ 70% học phí ngành thiết kế đồ họa của Trường cao đẳng Công nghệ thông tin TP.HCM.

Tại đây, chị gặp anh Đặng Trọng Nhân (26 tuổi) ở Cần Thơ, tình nguyện viên hướng dẫn học nghề. Anh từng bỏ ước mơ vận động viên vì chấn thương năm 2010 và chuyển sang thiết kế, quay dựng phim. Sau khi tốt nghiệp, hai người cùng nhận các dự án thiết kế đồ họa và truyền thông. Tình cảm nảy nở. Thương cô gái tật nguyền đầy nghị lực, Nhân đã quyết tâm trở thành bờ vai vững chãi chở che cho người mình thương. Họ nên duyên vợ chồng như thế.

Từ nút bạc đến nút vàng YouTube

Từ một dự án phim hoạt hình ca nhạc thiếu nhi, chị Hảo nảy ra ý tưởng làm phim ngắn về đời sống thường ngày. Tháng 5.2021, hai người lập kênh Heo Đen Official. Tên kênh lấy cảm hứng từ hình ảnh con heo đen gắn với đời sống đồng bào Jrai ở Gia Lai, kết hợp những câu chuyện bình dị của miền Tây Nam bộ, quê anh Nhân.

Chị Hảo nhớ lại: "Video đầu tiên, đăng tháng 6.2021, dài 59 giây và kể về một bữa cơm gia đình. Từ phản hồi tích cực, chúng tôi phát triển dàn nhân vật gồm heo đen, chim cánh cụt, hà mã, chó, ông Ba bán tạp hóa. Tôi lo ý tưởng, bối cảnh, kịch bản; anh Nhân xây dựng tình huống, lời thoại, tạo chuyển động và dựng phim. Hai người cùng lồng tiếng, mỗi sản phẩm mất cả tháng mới hoàn thành".

Kênh Heo Đen Official của hai vợ chồng chị Hảo, anh Nhân đã đạt Nút vàng YouTube ẢNH: TRẦN HIẾU

Do thiếu kinh nghiệm vận hành nền tảng, họ từng mất quyền kiểm soát kênh và phải lập kênh mới. Tháng 11.2021, vì áp lực chi phí sinh hoạt trong dịch Covid-19 và nhiều khó khăn khác ở TP.HCM, cả hai về xã Ia Dơk sinh sống.

Lúc mới về, họ sống và làm việc trong căn lán hơn 20 m² giữa vườn điều nhà chị Hảo. Không gian chật chội, nhiều tiếng động gây khó khăn cho việc thu âm. Ban ngày họ nhận thiết kế đồ họa để trang trải, tối mới làm hoạt hình.

"Có những lúc vừa mệt vừa áp lực vì sản phẩm chưa đạt như mong muốn. Nhưng khi chưa có điều kiện thuê nơi rộng hơn, chúng tôi chỉ biết động viên nhau cố gắng", chị Hảo nói.

Hai năm đầu, kênh gần như không có thu nhập. Đến tháng 3.2023, doanh thu mới đạt khoảng 1,3 triệu đồng. Hai người tiếp tục điều chỉnh nội dung, rồi chuyển đến thuê nhà tại khu dân cư Phú An, phường Diên Hồng (Gia Lai) để có không gian làm việc tốt hơn.

Các video của kênh bắt đầu dài hơn, xoay quanh tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm và các mối quan hệ xã hội. Tình huống hài hước, mang nét văn hóa nhiều vùng miền, đồng thời gửi gắm thông điệp về cách ứng xử và tình người.

Cô con gái 14 tháng tuổi của cặp vợ chồng trẻ rất kháu khỉnh ẢNH: TRẦN HIẾU

Tin vui đến với họ khi vào tháng 12.2023, kênh nhận nút bạc. Tháng 8.2026, kênh nhận nút vàng YouTube với hơn 1,17 triệu lượt đăng ký. Ngoài YouTube, kênh TikTok có khoảng 1,1 triệu lượt theo dõi và trang Facebook khoảng 850.000. Doanh thu của họ hiện nay đạt hơn 100 triệu đồng mỗi tháng sau khi trừ thuế và chi phí liên quan.

"Tôi nhận ra dù không thể đi lại như người bình thường, mình vẫn có thể sáng tạo, làm công việc yêu thích và tự chủ cuộc sống", chị Hảo chia sẻ.

Hiện vợ chồng chị có con gái 14 tháng tuổi. Họ dự định mở studio nhỏ, tuyển thêm nhân sự để làm nội dung chuyên nghiệp hơn.

"Ước mơ lớn nhất của chúng tôi là thực hiện một bộ phim hoạt hình được đầu tư bài bản, có thể đưa ra rạp chiếu", anh Nhân nói.