Cô gái tích góp mua xe chở bệnh nhân miễn phí

Năm 18 tuổi, Quỳnh rời quê sang Nhật Bản làm việc. Là chị cả trong gia đình có 4 chị em, cha làm nông, mẹ làm công nhân, Quỳnh mong kiếm tiền để phụ giúp cha mẹ và lo cho các em ăn học.

Chị Phạm Như Quỳnh dùng tiền tích góp sau 6 năm làm việc tại Nhật Bản để mua ô tô chở bệnh nhân miễn phí ẢNH: NVCC

"Trong những năm tháng sống xa nhà, tôi nhận được sự giúp đỡ từ nhiều người. Điều đó khiến tôi luôn ghi nhớ và mong muốn sau này có thể làm điều tương tự cho những hoàn cảnh khó khăn hơn mình", Quỳnh kể.

Từng sợ lời ra tiếng vào

Năm 2024, Quỳnh trở về quê ở xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên. Chị dự định mua một chiếc ô tô phục vụ việc đi lại của gia đình, đồng thời ấp ủ ý tưởng dùng xe đưa đón miễn phí những người bệnh khó khăn.

Tuy nhiên, ý định ấy chưa được thực hiện ngay. Quỳnh lo mình chưa có kinh nghiệm và cũng ngại những lời bàn tán rằng mình làm chuyện bao đồng. "Lúc đầu tôi lo người ta nói ra nói vào. Nhưng rồi tôi nghĩ nếu có người cần thì mình cứ giúp trong khả năng của mình", chị chia sẻ.

Chiếc ô tô 7 chỗ được hai cha con Quỳnh sử dụng để đưa đón người bệnh ẢNH: NVCC

Chiếc ô tô 7 chỗ trị giá khoảng 700 triệu đồng, được mua bằng tiền tích góp sau những năm làm việc tại Nhật Bản, trở thành phương tiện để chị thực hiện dự định.

Ngày 1.6.2026, chuyến xe đầu tiên đưa bệnh nhân đến bệnh viện miễn phí chính thức lăn bánh. Cha của Quỳnh, ông Phạm Văn Đăng (53 tuổi), cùng con gái thay nhau cầm lái khi có người cần đưa đón. Hai cha con tự sắp xếp thời gian, lo chi phí đi lại để duy trì những chuyến xe.

Thời gian đầu ít người biết đến nên số cuộc gọi nhờ hỗ trợ chưa nhiều. Quỳnh bắt đầu quay những đoạn video ngắn ghi lại hành trình rồi đăng lên mạng xã hội, mong thông tin đến được với những gia đình đang cần phương tiện đi khám, chữa bệnh.

Từ các video ấy, nhiều người biết đến chuyến xe miễn phí và chia sẻ số điện thoại của chị cho người thân, hàng xóm.

Những cuộc gọi nhờ đưa người bệnh đến viện

Gần nửa năm qua, điện thoại của Quỳnh thường xuyên nhận những cuộc gọi nhờ đưa đón bệnh nhân. "Có những ngày điện thoại tôi nhận hơn chục cuộc gọi nhờ hỗ trợ. Tôi thường ưu tiên những bệnh nhân đã liên hệ, đặt lịch trước vài ngày", Quỳnh cho biết.

Chị Quỳnh cầm lái trên những chuyến xe đưa bệnh nhân đến bệnh viện ẢNH: NVCC

Vào những ngày cao điểm, hai cha con thực hiện 3 - 4 chuyến. Đưa một người đến bệnh viện xong, họ lại tiếp tục đi đón người khác. Ngoài bệnh nhân trong tỉnh Hưng Yên, Quỳnh còn nhận những lời nhờ hỗ trợ từ các địa phương lân cận. Có trường hợp cách nhà chị 40 - 50 km, chị vẫn cố gắng thu xếp đến đón.

Bà Trần Thị Mỏng (70 tuổi, ở xã Nam Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) là một trong những người được Quỳnh giúp đỡ. Khoảng hai tháng nay, bà Mỏng và con trai là anh Hoàng Văn Sáng (43 tuổi) được hai cha con Quỳnh đưa đón miễn phí đến bệnh viện khám, chữa bệnh.

Bà Mỏng kể gia đình khó khăn, trong khi cả hai mẹ con đều cần đi khám bệnh. Trước đây, mỗi lần đến bệnh viện, tiền xe khoảng 800.000 đồng là khoản chi không nhỏ đối với gia đình. "Được Quỳnh chở đi, tôi mừng lắm. Gia đình tôi quá nghèo, con trai lại bệnh tật, bản thân tôi cũng có tuổi rồi, chẳng biết xoay xở thế nào. Tôi thật sự biết ơn tấm lòng của Quỳnh", bà Mỏng nói.

Quỳnh cho biết đến nay chị không nhớ đã thực hiện bao nhiêu chuyến xe, đưa đón bao nhiêu lượt bệnh nhân. Mỗi khi có người gọi, chị xem lịch và khả năng của mình để nhận chuyến.

Bà Nguyễn Thị Thùy, Trưởng thôn Tán Thuật, xã Kiến Xương, cho biết Quỳnh là người đầu tiên trong thôn tổ chức đưa đón bệnh nhân miễn phí bằng ô tô của gia đình. "Cả thôn trước giờ chưa có ai làm việc này. Quỳnh tự bỏ tiền mua xe, tự lo chi phí đi lại mà không nhận tiền của nhà hảo tâm. Nếu có người muốn hỗ trợ, Quỳnh kết nối để họ trao trực tiếp cho gia đình khó khăn. Tôi thấy đây là việc làm rất đáng quý", bà Thùy chia sẻ.