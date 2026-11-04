Không trúng lớn vẫn lời lãi

UAE và Thổ Nhĩ Kỳ nhảy vào cuộc đua muộn vì đến giờ mới thấy hé lộ cơ hội. Tất cả các ứng viên trước hiện đều ở thế bất lợi. Đáng chú ý là thông lệ về luân phiên khu vực (lần này về lý thuyết sẽ đến lượt đại diện của vùng Mỹ Latin) có xu hướng bị bỏ qua. Cả hai nước nói trên biết rõ ngay từ đầu là khả năng chiến thắng rất mong manh nhưng đề cử là cách họ chen chân vào cuộc chơi để gây dựng vị thế ngoại giao và có mặt trên bàn thương lượng thay vì đứng ngoài nhìn các bên khác định đoạt. UAE có cơ hội đưa người phụ nữ đầu tiên lên đứng đầu LHQ còn Thổ Nhĩ Kỳ có chỗ ngồi trong các cuộc thương lượng cuối cùng và quân bài đổi lấy nhượng bộ ở các hồ sơ khác.

Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đề cử ứng viên Lana Zaki Nusseibeh (trái), còn Thổ Nhĩ Kỳ đề cử ông Feridun Sinirlioğlu cho vị trí Tổng thư ký LHQ ảnh: Jennifer Jacquemart / European Union - Liviajusztinmajercsik

Cả hai đều chấp nhận trả giá cho rủi ro. UAE chấp nhận hồ sơ Sudan và Yemen bị soi kỹ, nơi bà Nusseibeh bị đặt dấu hỏi vì từng bác bỏ báo cáo của chính LHQ. Thổ Nhĩ Kỳ có thể gặp phản đối từ Mỹ và Israel, đồng thời gây phản ứng ở Mỹ Latin khi bất chấp thông lệ luân phiên. Việc họ nhảy vào cuộc đua đề cử còn phản ánh cạnh tranh ảnh hưởng chính trị thế giới và khu vực giữa hai nước.

Động thái của UAE và Thổ Nhĩ Kỳ khiến cuộc đua thêm gay cấn và phức tạp. Nó có thể khích lệ một số thành viên khác nữa của LHQ hành động theo và mở rộng phạm vi vận động hành lang với nhau giữa 5 thành viên thường trực có quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an. Cuộc đua vì thế còn tiếp tục bất định và diễn biến bất ngờ.

Xem ra, cả UAE và Thổ Nhĩ Kỳ đều chọn cách tiếp cận là chấp nhận rủi ro để tham gia cuộc chơi, gây dựng vị thế theo mô thức trù liệu lợi ích "không trúng lớn thì vẫn lời lãi nhỏ".