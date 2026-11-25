T HÔNG TIN QUÝ TỪ MỖI DẤU CHÂN

Với những người làm công tác bảo vệ rừng thuộc Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi Đà Nẵng (xã Quế Phước, TP.Đà Nẵng), mỗi dấu vết đều mang theo một thông tin đáng quý. Đó có thể là manh mối về đường di chuyển của đàn voi, khu vực chúng kiếm ăn hay nơi chúng thường xuyên lui tới. Đặc biệt, việc ghi nhận những cá thể voi con cho thấy quần thể voi rừng nơi đây vẫn có dấu hiệu sinh sản, đem lại hy vọng cho hành trình bảo tồn loài thú đang bị đe dọa này.

Anh Đinh Thanh Sang, cán bộ Trạm quản lý bảo vệ rừng Quế Lâm (Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Đà Nẵng), cho biết công tác tuần tra được duy trì thường xuyên nhằm phát hiện những dấu hiệu bất thường, ngăn chặn hành vi xâm hại tài nguyên rừng, đồng thời theo dõi các khu vực voi sinh sống và di chuyển.

"Rừng còn được bảo vệ tốt thì voi mới có điều kiện tìm kiếm nguồn thức ăn, nước uống và duy trì tập tính sinh sống tự nhiên. Vì vậy, nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ rừng không chỉ dừng ở việc giữ những cánh rừng hiện có mà còn phải hạn chế các tác động làm thu hẹp hoặc chia cắt sinh cảnh của đàn voi", anh Sang chia sẻ.

Tháo gỡ bẫy trong khu bảo tồn ẢNH: LÊ HOÀNG

Theo anh Sang, địa hình rộng, nhiều khu vực nằm xa khu dân cư khiến công việc tuần tra không ít vất vả. Muốn phát hiện dấu vết động vật hoang dã, người đi rừng phải có kinh nghiệm thực địa, thường xuyên kiểm tra những khu vực trọng điểm và ghi nhận cẩn thận từng dấu hiệu. Một vết chân mới, một bãi phân voi hay những cành cây bị bẻ gãy đều có thể giúp lực lượng chức năng xác định sự hiện diện của đàn voi, từ đó phục vụ công tác giám sát và bảo vệ.

"Ngày nào đi tuần mà phát hiện voi, dấu chân hoặc phân voi thì anh em rất vui. Việc khu bảo tồn liên tục ghi nhận các cá thể voi, trong đó có voi con, là tín hiệu rất đáng mừng", anh Sang nói. Niềm vui ấy không chỉ đến từ việc bắt gặp một loài thú quý hiếm giữa rừng sâu. Đằng sau mỗi dấu vết được ghi nhận là hy vọng về một môi trường sống đủ an toàn để đàn voi tiếp tục tồn tại. Với quần thể có số lượng cá thể ít, mỗi cá thể đều có ý nghĩa đối với triển vọng bảo tồn lâu dài, đặc biệt là voi con đang trong giai đoạn phát triển.

Anh Sang cho rằng giữ rừng cho voi không đơn thuần là bảo vệ diện tích rừng trên bản đồ. Đó còn là gìn giữ nguồn thức ăn, nguồn nước, những lối đi tự nhiên và các khu vực trú ẩn để đàn voi có thể di chuyển, kiếm ăn, sinh sản mà không bị xáo trộn bởi tác động từ bên ngoài.

Ngoài tuần tra bảo vệ rừng, địa phương còn triển khai giải pháp xây dựng hàng rào bằng cây bồ kết tại một số khu vực. Đây là loài cây có gai dài, cứng. Khi voi đi qua có thể bị gai đâm gây đau, từ đó có xu hướng tránh những nơi có hàng cây bồ kết. Việc trồng bồ kết tại các vị trí phù hợp được kỳ vọng góp phần định hướng đường di chuyển của voi, hạn chế khả năng tiến gần khu dân cư.

Bốn con voi được phát hiện thông qua bẫy ảnh ẢNH: LÊ HOÀNG

Cùng với đó, công tác tháo gỡ bẫy thú trong lâm phận khu bảo tồn cũng được lực lượng chức năng chú trọng. Những chiếc bẫy có thể gây thương tích, đe dọa tính mạng động vật hoang dã, làm suy giảm đa dạng sinh học và ảnh hưởng sự an toàn của hệ sinh thái rừng.

Một biện pháp khác được Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Đà Nẵng thực hiện là kiểm soát người ra vào khu vực rừng thuộc phạm vi quản lý. Người dân khi có nhu cầu vào rừng phải đăng ký, nêu rõ mục đích. Những trường hợp không có mục đích chính đáng sẽ không được phép vào. Hoạt động của lực lượng bảo vệ rừng, cộng đồng và các nhóm hộ tham gia quản lý, bảo vệ rừng được thực hiện theo nhiệm vụ được giao.

"Việc kiểm soát này góp phần hạn chế tác động không cần thiết đến sinh cảnh, giảm nguy cơ xâm hại tài nguyên rừng và tạo điều kiện để các loài động vật hoang dã, đặc biệt là đàn voi sinh sống trong môi trường ít bị quấy nhiễu hơn", anh Sang nói.

G IỮ CƠ HỘI CHO THẾ HỆ VOI TIẾP NỐI

Ông Lê Hoàng Sơn, Phó giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Đà Nẵng, cho biết voi châu Á là loài động vật hoang dã có giá trị sinh thái đặc biệt, đang bị đe dọa ở quy mô toàn cầu. Việc duy trì được những quần thể voi rừng trong môi trường sống tự nhiên có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học của VN nói riêng và khu vực nói chung.

Đối với Đà Nẵng, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi không chỉ có nhiệm vụ bảo vệ những cá thể voi đang sinh sống trong khu vực mà còn góp phần gìn giữ hệ sinh thái rừng tự nhiên, bảo vệ các loài động thực vật và duy trì giá trị sinh thái của vùng rừng. Sự hiện diện của đàn voi cho thấy khu vực vẫn còn những điều kiện sinh thái quan trọng đối với một loài thú lớn, có nhu cầu sống và di chuyển rộng. Tuy nhiên, cần nhìn nhận bảo tồn một quần thể voi là nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi sự kiên trì và đầu tư lâu dài.

Voi con được phát hiện tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi Đà Nẵng là một tín hiệu tích cực ẢNH: LÊ HOÀNG

"Việc phát hiện voi con mang lại hy vọng nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm bảo vệ sinh cảnh, theo dõi quần thể và hạn chế các nguy cơ có thể làm mất đi những thành quả đã đạt được. Vì vậy, nguyên tắc quan trọng là bảo vệ voi trong môi trường sống tự nhiên, hạn chế tối đa sự can thiệp không cần thiết", ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, bảo tồn voi không thể chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng quản lý rừng mà là trách nhiệm chung của chính quyền, cơ quan chuyên môn, các tổ chức khoa học, cộng đồng dân cư và toàn xã hội. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chuyên môn, nhà khoa học và tổ chức bảo tồn để nghiên cứu sinh cảnh, nguồn gien và khả năng kết nối giữa các khu vực sống của voi, trong đó có khu vực xã Trà Đốc, nơi ghi nhận cá thể voi rừng.

Đối với loài thú lớn như voi, không gian sống có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chúng cần di chuyển trên phạm vi rộng để tìm kiếm thức ăn, nước uống và duy trì tập tính tự nhiên. Nếu các khu vực sinh sống bị chia cắt, khả năng di chuyển và kết nối giữa các nhóm voi có thể bị ảnh hưởng, kéo theo những thách thức đối với sự tồn tại lâu dài của quần thể. Bởi vậy, nghiên cứu các hành lang di chuyển, xác định khu vực sinh cảnh quan trọng và kiểm soát những tác động có nguy cơ làm thu hẹp không gian sống là những nhiệm vụ cần được quan tâm.

"Giữ rừng là giữ mái nhà của voi. Giữ gìn mái nhà của đàn voi hôm nay cũng chính là gìn giữ tài sản thiên nhiên quý giá, bảo vệ sự cân bằng của hệ sinh thái và trao lại cho các thế hệ mai sau cơ hội được biết đến, trân trọng và chung tay bảo vệ những giá trị thiên nhiên đặc biệt của Đà Nẵng", ông Lê Hoàng Sơn nhấn mạnh.