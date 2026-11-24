Theo phản ánh của người dân địa phương, từ đầu năm 2026 đến nay, một quả đồi còn giữ địa hình tự nhiên tại khu vực thôn Phú Hạ (phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) bất ngờ bị biến dạng sau hoạt động san gạt quy mô lớn. Một phần diện tích đồi bị đào xẻ, hạ thấp cao độ, đất đá bị bóc tách để tạo mặt bằng phục vụ việc tập kết khoáng sản.

Bãi tập kết lớn, đường đấu nối chưa rõ

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại hiện trường, một phần quả đồi đã bị san ủi. Những vạt đất bị cắt sâu, tạo thành các ta luy cao, để lộ màu đất đỏ au giữa khu vực còn giữ địa hình tự nhiên. Từ trên cao nhìn xuống, phần đồi bị đào xẻ tạo thành một khoảng trống rộng lớn, tương phản rõ nét với những mảng cây xanh xung quanh.

Một phần quả đồi bị san ủi nham nhở ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đáng chú ý, phía dưới khu vực đồi bị san gạt là mặt bằng rộng, được sử dụng làm nơi tập kết và trung chuyển vật liệu khoáng sản. Diện tích mặt bằng trải dài theo chân đồi, đủ để hình thành một điểm tập kết vật liệu quy mô lớn. Những khu vực đất vừa bị bóc tách, san phẳng cho thấy hoạt động cải tạo mặt bằng đã tác động đáng kể đến địa hình tự nhiên ban đầu.

Việc đào xẻ một phần quả đồi để tạo mặt bằng đặt ra nhiều vấn đề về mục đích sử dụng đất, hồ sơ pháp lý của hoạt động san gạt cũng như điều kiện tổ chức vận chuyển vật liệu ra vào khu vực.

Không chỉ lo ngại về diện tích đồi bị san ủi, người dân địa phương còn đặt câu hỏi về phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

Theo đại diện Phòng Kinh tế phường Hòa Khánh, bãi tập kết khoáng sản chưa được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo phản ánh, bãi tập kết khoáng sản hiện chưa được đấu nối giao thông với tuyến đường gom cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Đây là vấn đề đáng quan tâm bởi với mặt bằng tập kết có quy mô lớn, trong khi hoạt động trung chuyển khoáng sản diễn ra thường xuyên, nhu cầu vận chuyển bằng xe tải, xe ben sẽ tăng lên.

Ông N.V.H (54 tuổi, ở phường Hòa Khánh) cho hay hoạt động san ủi quả đồi để làm bãi tập kết khoáng sản diễn ra từ đầu năm nay. Người dân không khỏi thắc mắc khi diện tích quả đồi lớn bị đào xẻ, tạo mặt bằng tập kết vật liệu nhưng những thông tin về pháp lý liên quan chưa được công khai, làm rõ.

"Điều người dân lo ngại là nếu hoạt động vận chuyển khoáng sản diễn ra khi chưa có phương án đấu nối giao thông được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, các phương tiện có thể phải lưu thông qua những tuyến đường hiện hữu, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông", ông H. nói.

Bãi tập kết khoáng sản nằm ngay đường gom tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo ông H., người dân mong muốn chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn sớm kiểm tra hiện trạng san gạt, xác định diện tích đất bị tác động, mục đích sử dụng đất, hồ sơ pháp lý liên quan đến việc hình thành bãi tập kết khoáng sản. Đồng thời, cần làm rõ nguồn gốc vật liệu được đưa về đây và phương án tổ chức giao thông khi bãi tập kết đi vào hoạt động.

Phòng chức năng nói "chưa được cấp phép"

Cung cấp thông tin về vụ việc, đại diện Phòng Kinh tế phường Hòa Khánh cho hay khu vực san gạt đất nằm ở đoạn đường gom, bên cạnh tuyến đường gom cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Qua nắm bắt ban đầu cũng như theo hồ sơ năm 1964, khu vực bị san ủi thuộc đất rừng do Nhà nước quản lý.

Theo vị đại diện này, vào tháng 2.2026, Công an phường Hòa Khánh phối hợp Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và các đơn vị liên quan đã đến hiện trường xác minh hoạt động tập kết khoáng sản, đồng thời làm việc để tìm hiểu nguồn gốc vật liệu được đưa về khu vực này.

Đại diện Phòng Kinh tế phường cho biết khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm liên quan đến trật tự xây dựng, trật tự đô thị và hoạt động trên địa bàn, lực lượng chức năng đã lập hồ sơ vụ việc, chuyển UBND phường để giao cơ quan chuyên môn xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Đáng chú ý, việc xác định nguồn gốc đất và tình trạng pháp lý của khu vực san gạt hiện vẫn gặp khó khăn. Theo đại diện Phòng Kinh tế phường Hòa Khánh, dữ liệu địa chính tại khu vực xã Hòa Sơn cũ còn nhiều thiếu sót. Một số thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng thông tin chưa được cập nhật đầy đủ trên cơ sở dữ liệu hiện nay.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, cán bộ chuyên môn tiếp nhận địa bàn mới cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình rà soát, xác minh hồ sơ đất đai được lập từ trước.

Một phần quả đồi bị san ủi ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đối với lĩnh vực khoáng sản, đại diện Phòng Kinh tế phường khẳng định địa phương không có thẩm quyền cấp phép khai thác. Việc cấp phép thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn cấp thành phố; địa phương chủ yếu phối hợp kiểm tra, nắm bắt tình hình, giám sát các vấn đề liên quan đến môi trường và hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

"Qua nắm bắt ban đầu, hoạt động tập kết khoáng sản tại khu vực nói trên chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép", đại diện Phòng Kinh tế phường Hòa Khánh thông tin thêm.

Một lãnh đạo UBND phường Hòa Khánh cho biết đã nắm thông tin về việc san gạt một phần quả đồi để làm bãi tập kết khoáng sản. Hiện phường cũng đã giao cho các ngành chức năng nắm bắt thêm tình hình; trên cơ sở đó sẽ giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý của khu vực đã bị san gạt, tập kết khoáng sản, tham mưu phương án xử lý theo quy định.