Đà Nẵng áp dụng cơ chế đặc thù về khoáng sản cho dự án hơn 45.000 tỉ

Ngày 25.9, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố, đã ký quyết định xác định dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu là công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội được áp dụng một số cơ chế đặc thù theo quy định của luật Địa chất và khoáng sản.

Việc xác định dự án thuộc diện này cho phép các cơ quan có thẩm quyền áp dụng một số cơ chế đặc thù liên quan đến khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp, vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án.

Vị trí triển khai bến cảng container Liên Chiểu ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phối cảnh bến cảng container Liên Chiểu ẢNH: BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG ƯU TIÊN ĐÀ NẴNG

Cụ thể, việc cấp phép khai thác khoáng sản nhóm 3 và nhóm 4 để cung cấp vật liệu cho dự án không phải căn cứ vào phương án quản lý địa chất, khoáng sản.

Cơ chế này nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng với khối lượng lớn, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai dự án, đồng thời tạo điều kiện huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng logistics và cảng biển của Đà Nẵng.

Tuy nhiên, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc khai thác, quản lý và sử dụng nguồn khoáng sản phải được kiểm soát chặt chẽ.

Theo đó, toàn bộ khoáng sản được khai thác tại các khu vực được khoanh định để phục vụ dự án chỉ được sử dụng cho dự án bến cảng container Liên Chiểu; không được mua bán, trao đổi, chuyển nhượng hoặc sử dụng cho bất kỳ công trình, dự án nào khác.

Quyết định cũng nêu rõ cơ chế đặc thù này không thay thế các thủ tục về đầu tư, xây dựng, khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, khảo sát, thăm dò và cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định pháp luật.

Các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản vẫn phải thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, lâm nghiệp, xây dựng, an toàn lao động và các nghĩa vụ tài chính.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu khoanh định, phê duyệt hoặc điều chỉnh khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản phục vụ dự án; hướng dẫn, tiếp nhận và thẩm định hồ sơ để tham mưu UBND thành phố cấp phép hoạt động khoáng sản theo thẩm quyền.

Cơ sở hạ tầng xung quanh bến cảng container Liên Chiểu được đầu tư đồng bộ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đối với nhà đầu tư, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu xác định rõ nhu cầu, khối lượng, chủng loại và tiến độ sử dụng vật liệu xây dựng phục vụ dự án. Nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ việc khảo sát, đánh giá, thăm dò khoáng sản và lập phương án khai thác theo quy định.

Hồ sơ khai thác cũng phải thể hiện đầy đủ các nội dung về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác và các yêu cầu liên quan khác.

Việc áp dụng cơ chế đặc thù được kỳ vọng góp phần tháo gỡ bài toán nguồn vật liệu phục vụ dự án bến cảng container Liên Chiểu, trong khi vẫn đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ để tránh thất thoát, sử dụng sai mục đích nguồn tài nguyên khoáng sản.