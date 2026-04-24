Thời sự

Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ rộng 12.000 ha, hướng đến trung tâm du lịch lớn

Hiền Lương
Hiền Lương
24/04/2026 12:42 GMT+7

Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ được công bố quy hoạch sáng 24.4 tại Khánh Hòa, quy mô hơn 12.000 ha, hướng đến trung tâm du lịch lớn đến 2045.

Sáng 24.4, tại phường Ninh Chữ, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ đến năm 2045, đồng thời gặp mặt doanh nghiệp du lịch năm 2026. Tham dự có lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ngành, địa phương và đông đảo doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Tại hội nghị, Ban tổ chức công bố Quyết định số 384/QĐ-TTg ngày 4.3.2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ. Theo đó, phạm vi quy hoạch bao gồm dải không gian ven biển phía nam tỉnh Khánh Hòa, với quy mô khoảng 10.200 ha đất liền và 2.000 ha mặt biển.

Khu vực được định hướng phát triển theo mô hình tuyến đa trung tâm, gồm 3 phân vùng với 8 phân khu chức năng. Trong đó, khu vực Bình Sơn - Ninh Chữ giữ vai trò trung tâm du lịch trọng điểm, tạo động lực phát triển cho toàn vùng.

Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ rộng 12.000 ha, hướng đến trung tâm du lịch lớn- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, trao quyết định thành lập Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ cho các xã, phường liên quan

ẢNH: H.L

Mục tiêu của quy hoạch là xây dựng Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ trở thành điểm đến trọng điểm quốc gia, có hệ thống hạ tầng đồng bộ, sản phẩm du lịch chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế. Đồng thời, quy hoạch bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn các giá trị sinh thái và văn hóa đặc trưng.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh Khánh Hòa giới thiệu Chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045. Theo đó, đến năm 2030, Khánh Hòa đặt mục tiêu đón khoảng 33 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 9 tỉ USD, đóng góp khoảng 20% GRDP của tỉnh.

Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ hình thành cực tăng trưởng mới

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh việc công bố quy hoạch Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ là bước cụ thể hóa định hướng phát triển dài hạn. Quy hoạch này tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức không gian du lịch, đồng thời mở ra cơ hội thu hút đầu tư, hình thành cực tăng trưởng mới ở khu vực phía nam.

Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ rộng 12.000 ha, hướng đến trung tâm du lịch lớn- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại hội nghị

ẢNH: C.S

Theo ông Biên, trên nền tảng kết quả tích cực của năm 2025, tỉnh đang tập trung mở rộng không gian du lịch, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ. Mục tiêu là đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm du lịch biển tầm quốc gia và quốc tế.

Tại phần đối thoại, các doanh nghiệp, nhà đầu tư kiến nghị nhiều nội dung thiết thực như đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ; hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối các khu, điểm du lịch; mở rộng đường bay và nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cửa ngõ đón khách.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đề xuất tăng cường liên kết vùng, phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, đa dạng hóa thị trường khách và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xúc tiến, quảng bá, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng của Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận các ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương tiếp thu, xử lý kiến nghị theo thẩm quyền. Tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ, tăng cường liên kết và mở rộng thị trường, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch.

Dịp này, UBND tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen cho 9 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai chương trình hành động ngành du lịch năm 2025.

