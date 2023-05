Khu liên hợp thể thao quốc gia đến hạn cuối trả nợ thuế hơn 1.000 tỉ đồng

K ẾT LUẬN THANH TRA ĐÃ CHUYỂN SANG CƠ QUAN CÔNG AN

Thiết chế thể thao lớn bậc nhất VN là Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (khu liên hợp) mấy năm qua trở thành địa điểm gây nhức nhối trong dư luận, bởi hàng loạt vấn đề nghiêm trọng chưa được giải quyết. Kết luận của Thanh tra Chính phủ về quản lý tài sản công tại khu liên hợp có nêu rõ các sai phạm của ban lãnh đạo khu liên hợp thời kỳ 2009 - 2018. Một trong những hậu quả lớn của các sai phạm là bị cơ quan thuế thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật. Tháng 6.2022, cơ quan thuế có quyết định bằng văn bản, về việc tiến hành cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với khu liên hợp. Vì khu liên hợp có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại luật Quản lý thuế, là 848 tỉ đồng. Quyết định có hiệu lực trong vòng 1 năm, có hạn đến ngày 20.6.2023.

Sân Mỹ Đình hiện đang bị cưỡng chế hóa đơn vì nợ thuế ĐẬU TIẾN DẠT

Đài đuốc sân Mỹ Đình

Đường piste tại sân Mỹ Đình được làm mới cách đây 2 năm

Ngày 21.5.2023, một quan chức khu liên hợp cho biết đến thời điểm này, khu liên hợp không thể trả được nợ thuế (vì chậm chi trả nên số tiền nợ phát sinh tính đến thời điểm này hơn 1.000 tỉ đồng, chứ không chỉ là 848 tỉ đồng. Chưa kể, khu liên hợp cũng phải trả nợ khoản chi tiêu trước thuế lên đến 100 tỉ đồng từ thời ban lãnh đạo cũ để lại). Cũng theo quan chức này, kết luận của Thanh tra Chính phủ đã được đưa sang cơ quan công an để tiếp tục điều tra, làm rõ các sai phạm. Nhưng trước mắt, khu liên hợp đang rất lo lắng vì nếu tiếp tục không trả được nợ thuế, cơ quan thuế sẽ làm đúng chức năng là tiếp tục thực hiện biện pháp cưỡng chế hóa đơn. Khu liên hợp đã có văn bản, trình Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT, xin cơ quan thẩm quyền khoanh nợ thuế nhưng không được chấp nhận.

V ỪA ĐẤU THẦU VỪA XIN PHÉP ĐƯỢC KINH DOANH

Tháng 4.2023, đề án sử dụng tài sản công tại khu liên hợp do lãnh đạo khu liên hợp xây dựng đã được Bộ VH-TT-DL phê duyệt. Trong đó, khu liên hợp nêu lý do: "Tổng thời gian sân Mỹ Đình, Cung thể thao dưới nước được sử dụng cho các nhiệm vụ chính trị với các sự kiện do Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT giao, trung bình mỗi năm khoảng 1 tháng. 11 tháng còn lại chưa sử dụng các công trình sự nghiệp, trụ sở làm việc nên có thể sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê. Trên cơ sở công năng sử dụng, mức độ nhàn rỗi của mỗi tài sản và nhu cầu của khách hàng, khu liên hợp sẽ tổ chức đấu giá, lựa chọn đối tác thuê để ký hợp đồng cho thuê ngắn hạn 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, hoặc thuê theo ngày". Trong tháng 5.2023, khu liên hợp đã tổ chức đấu thầu, để cho thuê một số hạng mục, như 15 phòng doanh nhân tại khán đài B sân Mỹ Đình, với giá 10 triệu đồng/phòng (trước đây là 2 triệu đồng). Tuy nhiên, vấn đề đáng nói ở đây là mặc dù Bộ VH-TT-DL đồng ý cho khu liên hợp được phép liên doanh, nhưng vẫn bị coi là sai nguyên tắc. Vì hiện tại, tài sản công tại khu liên hợp chỉ được sử dụng để phục vụ sự nghiệp thể thao chứ không được phép kinh doanh.

Khu vực cabin tại sân Mỹ Đình

Cung thể thao dưới nước - một trong hai công trình quan trọng nhất của Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình

Cũng trong ngày 21.5, lãnh đạo khu liên hợp cho hay: "Chúng tôi vừa tiến hành đấu thầu, vừa xin với Bộ Tài chính và UBND TP.Hà Nội cho phép được kinh doanh. Nếu không cho kinh doanh, chúng tôi mãi mãi không có tiền để trả nợ thuế. Ngoài ra, chúng tôi cũng mong muốn các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương thẩm định, hạng mục nào tại khu liên hợp nếu cho thuê phải đóng thuế, hạng mục nào không phải đóng thuế. Chúng tôi đề nghị những sự kiện phục vụ nhiệm vụ chính trị xã hội như SEA Games, các giải đấu chính thức, thì không phải đóng thuế. Còn những sự kiện mà Liên đoàn Bóng đá VN thuê sân để tổ chức thì sẽ đóng thuế. Nhiều khu đất, phòng ốc tại khu liên hợp hiện đang bỏ phí, trong khi nhiều môn thể thao không có địa điểm tập luyện. Tôi lấy ví dụ, đội golf vừa giành kỳ tích tại SEA Games 32 với 1 HCV nhưng làm gì có nơi tập riêng. Nếu cho cơ chế đầu tư, khu liên hợp sẽ bố trí khu đất dành riêng để tập golf".