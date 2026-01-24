Khu xử lý rác thải quá tải, dân bị ruồi nhặng 'tấn công': Ngừng tiếp nhận rác

Ngày 24.1, thông tin từ UBND xã Hồng Lộc cho biết, trước tình trạng khu xử lý rác thải tập trung của xã bị quá tải gây ô nhiễm môi trường, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản giao chính quyền xã tạm ngừng tiếp nhận rác thải để triển khai các biện pháp khắc phục.

Khu xử lý rác thải tập trung xã Hồng Lộc quá tải, gây ô nhiễm môi trường ẢNH: PHẠM ĐỨC

Theo đó, tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu UBND xã Hồng Lộc thực hiện các biện pháp khắc phục, cải tạo như: phun chế phẩm sinh học để hạn chế mùi hôi, diệt ruồi muỗi; san gạt, lu lèn tại các hố chôn lấp rác; vận hành hệ thống xử lý nước thải, bảo đảm xử lý lượng nước thải tồn đọng tại các hồ sinh học; giữ vệ sinh môi trường khu vực bãi rác và vùng lân cận, không để ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đề nghị các xã lân cận khu xử lý rác thải tập trung xã Hồng Lộc tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phân loại, xử lý rác thải tại nguồn và tại hộ gia đình nhằm giảm lượng rác thải sinh hoạt cần thu gom, vận chuyển, xử lý.

Trong thời gian khu xử lý rác thải tập trung xã Hồng Lộc ngừng tiếp nhận rác, các địa phương phải liên hệ đơn vị có chức năng xử lý rác thải tại các khu vực lân cận để tổ chức vận chuyển, xử lý rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị đón tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở NN-MT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn các địa phương thực hiện việc quản lý thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn theo đúng quy định.

Người dân xã Hồng Lộc phản đối dự án Nhà máy điện rác vì cho rằng vị trí xây dựng gần đầu nguồn nước sạch ẢNH: PHẠM ĐỨC

Liên quan đến việc người dân phản đối dự án xây dựng Nhà máy điện rác tại xã Hồng Lộc, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng giao Sở NN-MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát toàn bộ quy trình pháp lý của dự án, từ quy hoạch, chủ trương đầu tư, giao đất đến đánh giá tác động môi trường.

UBND xã Hồng Lộc được yêu cầu tiếp thu đầy đủ ý kiến người dân, rà soát các thủ tục hành chính đã thực hiện, khắc phục những hạn chế (nếu có) và đảm bảo thực hiện đúng tinh thần dân chủ.

Như Thanh Niên đã có bài viết phản ánh, khu xử lý rác thải tập trung xã Hồng Lộc được xây dựng từ khoảng 10 năm trước, trên diện tích rộng hơn 2 ha ở khu vực đồi Cồn Toóc thuộc thôn Thượng Phú.

Đây là nơi xử lý rác thải sinh hoạt cho 12 xã, thị trấn thuộc H.Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cũ. Rác thải khi được đưa về đây được xử lý bằng cách chôn lấp hoặc đốt.

Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, khu xử lý rác thải đã bị quá tải. Rác thải với khối lượng khổng lồ ùn ứ nằm lộ thiên không được xử lý khiến môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nhiều tháng qua, người dân có nhà cạnh khu xử lý rác bị mùi hôi thối tấn công khiến cuộc sống đảo lộn hoàn toàn.

Để giải quyết bài toán về rác thải, UBND xã Hồng Lộc đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty CP môi trường và xử lý rác thải An Dương để thực hiện dự án Nhà máy điện rác. Dự án sẽ lấy toàn bộ diện tích khu xử lý rác thải tập trung xã Hồng Lộc để xây dựng, với tổng mức đầu tư 1.500 tỉ đồng.

Tuy nhiên, việc này đã vấp phải sự phản đối của người dân vì họ cho rằng vị trí xây dựng nhà máy nằm ngay đầu nguồn nước sạch, cách hồ Cu Lây, nơi cung cấp nước sinh hoạt hằng ngày cho 17.000 hộ dân khoảng 1 km và nằm sát đập Đồng Hố là hồ chứa nước phục vụ tưới tiêu cho toàn bộ diện tích lúa của xã Hồng Lộc.