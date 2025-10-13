'Khủng hoảng mới nổi': tỷ lệ tử vong ở người trẻ gia tăng

Nghiên cứu về Gánh nặng bệnh tật toàn cầu được thực hiện bởi mạng lưới 16.500 nhà khoa học, sử dụng hơn 300.000 nguồn dữ liệu để phân tích tình trạng sức khỏe ở người trẻ. Công trình này đã được xuất bản trên tạp chí Lancet và được trình bày tại Hội nghị y tế toàn cầu ở Đức ngày 12.10.

Nghiên cứu chỉ ra tỷ lệ tử vong ở người trẻ gia tăng. Nguyên nhân tử vong chính có sự khác biệt ở mỗi khu vực, chẳng hạn việc lạm dụng ma túy, rượu bia, tự tử ở Bắc Mỹ, trong khi ở hạ Sahara tại châu Phi thì chủ yếu do các bệnh truyền nhiễm. Các nhà nghiên cứu cho rằng dữ liệu được tổng hợp là "hồi chuông cảnh tỉnh" để nhận thức tình trạng sức khỏe ở người trẻ.

Các bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bé trai tại CHDC Congo ở châu Phi ẢNH: REUTERS

Ngoài ra, những bệnh mãn tính như bệnh tim và tiểu đường chiếm 2/3 số ca bệnh ở người trẻ, đồng thời vấn đề sức khỏe tâm thần đang gia tăng.

Nghiên cứu chỉ ra vào năm 2023, tỷ lệ tử vong đã giảm ở 204 quốc gia và vùng lãnh thổ, tuổi thọ trung bình cải thiện so với giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát nghiêm trọng. Dù vậy, tỷ lệ tử vong ở thanh thiếu niên và người trưởng thành trẻ lại tăng, theo The Guardian ngày 12.10.

Tại Bắc Mỹ và một số khu vực ở Mỹ Latinh, tỷ lệ tử vong tăng là do lạm dụng ma túy, đồ uống có cồn và tự tử.

Tiến sĩ Christopher Murray, Giám đốc Viện đo lường và Đánh giá sức khỏe thuộc Đại học Washington (Mỹ), nói rằng tỷ lệ tử vong ở người trẻ Bắc Mỹ gắn liền chặt chẽ với tình trạng lo âu, trầm cảm ở người trẻ gia tăng, đặc biệt ở phụ nữ. Những nguyên nhân vẫn đang được tranh luận, song giới khoa học đồng tình Covid-19 đã khiến vấn đề sức khỏe ở người trẻ nghiêm trọng hơn.

Ở khu vực hạ Sahara, các nghiên cứu chỉ ra tỷ lệ tử vong ở trẻ em từ 5 - 14 từ năm 1950 đã cao hơn so với dự báo ban đầu, với nguyên nhân đến từ các bệnh truyền nhiễm và thương tích ngoài ý muốn. Ở nữ giới từ 15 - 29 tuổi, tỷ lệ tử vong cao hơn 61% so với ước tính ban đầu, phần lớn là do tử vong khi mang thai hoặc sau sinh, tai nạn giao thông và viêm màng não.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh một nửa gánh nặng bệnh tật toàn cầu ở người trẻ có thể phòng ngừa, thông qua việc giảm thiểu những tác nhân gây bệnh, như ô nhiễm không khí, hút thuốc, béo phì, và cao huyết áp. Đồng thời, giới khoa học cũng lưu ý việc thế giới giảm nguồn tài trợ cho y tế đặt thêm thách thức cho công tác phòng chống dịch bệnh.