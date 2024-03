Kịch mini mở màn dự án ủng hộ thực hành sân khấu tại TP.HCM

Đẩy Sàn do Cùng Bóc Hành Collective và The Run hợp tác thực hiện, đồng thời là đối tác chiến lược của Viện Goethe TP.HCM trong khuôn khổ chương trình Queer Idea: We want to hear your voice 2024. Theo như dự kiến của ban tổ chức, Đẩy Sàn sẽ hỗ trợ ít nhất 8 dự án trình diễn và 40 nghệ sĩ trẻ trong năm 2024.