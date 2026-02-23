Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Kịch tết vẫn tưng bừng

Hoàng Kim
Hoàng Kim
23/02/2026 08:00 GMT+7

Năm nay, sân khấu kịch tết vẫn hoạt động tốt, tưng bừng với lượng khán giả khả quan. Có nhiều vở đã gây ấn tượng rất sâu sắc hoặc thú vị trong lòng khán giả.

Một điểm gần như chung cho các sân khấu TP.HCM là ngoài những vở mới được xếp lịch tết thì các ông bà bầu cũng xếp thêm nhiều vở cũ, tạo thành lịch diễn phong phú trải dài từ mùng 1 tới gần rằm tháng giêng, và nhiều sân khấu xếp luôn 2 suất diễn mỗi ngày. Theo nghệ sĩ Đình Toàn, phụ trách nghệ thuật của sân khấu IDECAF: "Ngày thường có khi người ta bận không đi xem được, thì tranh thủ xem vào dịp tết. Tận dụng vở cũ cũng là cách làm hay, vừa tạo lịch diễn rộn ràng, vừa tiết kiệm chi phí". Bà bầu Ái Như tiết lộ: "Có khán giả đã xem vở đó rồi mà vẫn mua vé xem lại lần nữa, thật cảm động. Tôi xếp 2 suất/ngày để khán giả dễ lựa chọn".

Kịch tết vẫn tưng bừng- Ảnh 1.

NSƯT Phương Hồng Thủy (trái) và Ái Như trong vở 29 anh về

ẢNH: H.K

Đặc biệt, NSƯT Phương Hồng Thủy, cô đào cải lương được ái mộ năm nay về VN ăn tết, được "ông bà bầu" Ái Như - Thành Hội của sân khấu Hoàng Thái Thanh giữ chân luôn để diễn vai chính trong vở 29 anh về. Nhân vật cô giáo Diệu Hoài đúng chất đào thương của Phương Hồng Thủy thực sự thu hút khán giả.

Kịch tết vẫn tưng bừng- Ảnh 2.

NSND Mỹ Uyên (phải) và Tô Thiên Kiều trong vở Xóm phông bạt

ẢNH: H.K

Sân khấu IDECAF thường dựng vở hài dân gian vào dịp tết, năm nay Làng vô tặc gây náo động cả khán phòng. Cười nhưng rất "cay", châm biếm thói đạo đức giả. Trong khi đó, sân khấu 5B tưng bừng với 2 vở kịch thiếu nhi mới toanh, "đặc sản" tết dành cho các bé. Bên cạnh đó, 5B cũng diễn những vở người lớn cũ lẫn mới. Xóm phông bạt mới dựng gấp trước tết, ngắn, gọn, súc tích mà ý nghĩa, hài duyên. Sân khấu Quốc Thảo cũng tập vội Đại chiến hòn triệu đô, mang đến vở nhạc kịch hiếm hoi, trẻ trung, sôi động mà hồi hộp, bất ngờ, chinh phục người xem.

Năm nay sân khấu Thế Giới Trẻ vẫn bán vé tốt như những năm trước. Trong đó Sinh nhật triệu đô là vở vui nhất, thông minh, nhiều cú lật, có ý nghĩa sâu sắc về phẩm cách con người. Sân khấu Hồng Vân hút khách với vở kinh dị Người vợ ma phần 3 và vở hài Bắt cá 3 tay. NSND Hồng Vân nói: "Tết nhưng khán giả chẳng kiêng cữ gì đâu, nhất là lớp trẻ vẫn thích xem kịch ma, thích cảm giác mạnh. Nhưng lồng trong chuyện ma là chuyện đạo lý, chúng tôi có cách truyền tải hiệu quả". Ấn tượng đẹp nhất có lẽ thuộc về Con gái chị Hằng (sân khấu Trương Hùng Minh) và Người đi ngược dòng (Thiên Đăng), hai bi kịch, hai nỗi buồn thấm tận tim gan, nhưng khán giả lại khắc sâu và lưu luyến.


