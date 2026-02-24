Kịch tính 2 trận đấu bù V-League

CLB Thanh Hóa sẽ tiếp đón đội Công an Hà Nội (CAHN) trên sân nhà vào 18 giờ. HLV Mai Xuân Hợp tiếp tục rơi vào cảnh thiệt quân khi Nguyễn Đình Huyên bị treo giò do nhận đủ 3 thẻ vàng. Tuy nhiên, khi rơi vào thế chân tường, đội bóng xứ Thanh càng trở nên đáng sợ hơn. Chỉ với 14 cầu thủ, Thanh Hóa vẫn đủ sức cầm hòa nhà đương kim vô địch Nam Định, đánh bại đội Công an TP.HCM trong những trận cầu đầy cảm xúc. Nhờ đó, trạng thái tinh thần, sự tự tin của CLB Thanh Hóa được đẩy lên cao độ, đủ sức khỏa lấp khoảng cách về lực lượng với các đối thủ, kể cả đội đầu bảng CAHN.

Lucao (phải) sẽ đưa Thể Công Viettel trở lại mạch thắng? ẢNH: MINH TÚ

Chiều ngược lại, CLB CAHN đang trải qua cảm giác nặng nề với sự cố đáng tiếc ở đấu trường châu lục. Thầy trò HLV Polking tưởng chừng đã hiên ngang bước vào tứ kết Cúp C2 châu Á. Nhưng vì sai lầm không đáng có (sử dụng 2 cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu nên bị xử thua 0-3 ở lượt đi dù thực tế đã thắng 4-0), cựu vương V-League phải dừng chân đầy tiếc nuối khi thua đội bóng Singapore ở lượt về. Đang đứng tốp 1 V-League, nếu không muốn các đội bám đuổi như CLB Ninh Bình, Thể Công Viettel rút ngắn khoảng cách, CLB CAHN cần phải đứng dậy mạnh mẽ.

Trận còn lại lúc 19 giờ 15 là cuộc đối đầu giữa chủ nhà Thể Công Viettel và CLB Nam Định. Dù đã vào đến bán kết Cúp C1 Đông Nam Á mùa này, CLB Nam Định lại có phong độ đáng thất vọng ở đấu trường V-League. Lần gần nhất Nam Định giành chiến thắng đã cách đây 5 tháng. 9 trận gần nhất, Xuân Son và đồng đội chỉ biết hòa và thua. Nhà đương kim vô địch chỉ mới giành được 12 điểm, hiện xếp thứ 10 và gần như không còn cơ hội bảo vệ ngôi vương. Mục tiêu thiết thực nhất với thầy trò HLV Mauro Jeronimo có lẽ là tích lũy điểm số để trụ hạng và dồn sức chinh phục Cúp C1 Đông Nam Á.

Trong khi đó, CLB Thể Công Viettel vẫn còn nguyên cơ hội vô địch. Khi khoảng cách với đội đầu bảng CAHN đang là 7 điểm, thầy trò HLV Popov buộc phải giành chiến thắng để tiếp tục nuôi hy vọng. Ở vòng đấu trước, Bùi Tiến Dũng và đồng đội bất ngờ vấp ngã 1-4 trước SLNA và cần phải trở lại ngay lập tức. Người hâm mộ chờ đợi màn so tài giữa 2 chân sút đẳng cấp. Xuân Son đang có những bước trở lại mạnh mẽ khi đã ghi đến 7 bàn sau 3 trận ở Cúp C1 Đông Nam Á. Bên kia chiến tuyến, Lucao đang xếp thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới với 7 pha lập công. Cuộc đối đầu giữa Xuân Son và Lucao rất có thể sẽ định đoạt kết quả trận đấu này.