Kịch tính bóng đá nữ quốc gia, CLB Hà Nội 1 lên đỉnh bảng

Dù gặp rất nhiều khó khăn khi chạm trán với CLB TP.HCM 2 vốn quyết tâm chặn đứng đà thăng tiến của CLB Hà Nội 1 nhưng các cô gái đội bóng thủ đô cũng kịp có bàn thắng do công của Thái Thị Thảo ở phút 83. "Bàn thắng vàng" từ pha dứt điểm cận thành của Thái Thị Thảo giúp CLB Hà Nội 1 có được 3 điểm quý giá ở vòng 10 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023.

CLB Hà Nội 1 (áo đỏ) lên ngôi đầu sau chiến thắng trước CLB TP.HCM 2 VFF

Niềm vui nhân đôi với các cô gái đội Hà Nội 1 khi ở trận đấu muộn cùng ngày, CLB Phong Phú Hà Nam cầm chân đội dẫn đầu bảng xếp hạng sau 9 vòng đấu là Than Khoáng Sản Việt Nam. Đó là trận đấu mà Dương Thị Vân cùng các đồng đội tạo ra được không ít cơ hội về phía khung thành đội Phong Phú Hà Nam nhưng không tận dụng thành công. Để Phong Phú Hà Nam chia điểm, CLB Than Khoáng Sản Việt Nam đành để ngôi đầu bảng xếp hạng vào tay đội Hà Nội 1.

CLB Than Khoáng Sản Việt Nam (trái) bị Phong Phú Hà Nam cầm chân VFF

Với chiến thắng 4-0 trước đội Hà Nội 2, CLB TP.HCM 1 cũng có 25 điểm như CLB Hà Nội 1 và CLB Than Khoáng Sản Việt Nam. Theo điều lệ, 3 đội bóng này sẽ so hiệu số phụ kết quả thi đấu với nhau để xếp hạng. Kết quả, CLB Hà Nội 1 xếp nhất, Than Khoáng Sản Việt Nam xếp hạng nhì còn CLB TP.HCM 1 xếp hạng ba. Cuộc đua đến danh hiệu vô địch giải bóng đá nữ quốc gia 2023 chủ yếu diễn ra giữa 3 đội bóng này.

CLB TP.HCM 1 có cùng 25 điểm với Hà Nội 1, Than Khoáng Sản Việt Nam nhưng xếp hạng ba VFF

Ở vòng 11 diễn ra ngày 19.12 sẽ diễn ra trận đấu hấp dẫn giữa 2 ứng viên trong cuộc đua vô địch là CLB TP.HCM 1 và Than Khoáng Sản Việt Nam trong khi CLB Hà Nội 1 "nhẹ thở" khi chỉ phải chạm trán với đội Thái Nguyên.

Bảng xếp hạng sau vòng 10 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023: