KIDO chính thức tung nước mắm, hạt nêm ra thị trường

Ngày 25.12, Tập đoàn KIDO công bố ra mắt các sản phẩm nước mắm, hạt nêm với nhãn hiệu Tường An và Tường An Unicook. KIDO mong muốn mang đến cho người tiêu dùng những loại gia vị tiện lợi, được đóng gói sẵn với nguồn nguyên liệu tươi, hương vị hài hòa cho món ăn tròn vị. Từ đó tạo nên hệ sinh thái sản phẩm thiết yếu đa dạng, trở thành một phần không thể thiếu trong gian bếp của mỗi gia đình Việt với mục tiêu "Lấp đầy gian bếp Việt".

Nước mắm và hạt nêm nhãn hiệu Tường An đã có mặt trên thị trường CTV

Các sản phẩm nước mắm và hạt nêm của Tường An được sản xuất từ những nguồn nguyên liệu tự nhiên, được tuyển chọn kỹ lưỡng thông qua quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ từ khâu kiểm tra nguyên liệu đầu vào, đến khâu thành phẩm cuối cùng, đảm bảo an toàn sức khỏe người tiêu dùng. Theo đó, dòng nước mắm cao đạm cá cơm Tường An được ủ chượp theo phương pháp truyền thống từ 100% cá cơm tươi Phú Quốc. Ngoài ra, nhà máy sản xuất nước mắm Tường An đạt chứng nhận FSSC 22000 và đặc biệt là đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Mỹ. Trong khi đó, nhà máy sản xuất hạt nêm Tường An Unicook được đánh giá cao về mặt chất lượng, sản xuất trên dây chuyền hiện đại Nhật Bản với các chứng nhận ISO 22000, GMP...

Ngành hàng gia vị Tường An sẽ chính thức ra mắt người tiêu dùng gồm nước mắm cá cơm Tường An 40 độ đạm - Đậm đà; Nước mắm cá cơm Tường An 32 độ đạm - Hài hòa; Hạt nêm Tường An Unicook sườn non, xương ống và nước cốt thịt hầm; Hạt nêm Tường An Unicook nấm hương và 3 loại rau củ.

Theo ông Trần Lệ Nguyên, Tổng giám đốc Tập đoàn KIDO kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu thực vật Tường An, ngành hàng gia vị là một chiến lược quan trọng của KIDO trong việc mở rộng trong ngành hàng thực phẩm thiết yếu và mục tiêu "Lấp đầy gian bếp Việt" đã được KIDO đã đặt ra. Ra mắt thị trường trong giai đoạn này, công ty sử dụng lợi thế về thương hiệu Tường An để thâm nhập tại từng khu vực. Cùng với đó là đội ngũ nhân sự, hệ thống logistics, kênh phân phối bao gồm hệ thống 450.000 điểm bán hàng thiết yếu sẵn có, nền tảng thương mại điện tử, trong đó có E2E - Kênh giải trí mua sắm, xúc tiến thương mại hàng đầu trên nền tảng TikTok... để lan tỏa hình ảnh và mang những sản phẩm mới của tập đoàn đến gần hơn với người tiêu dùng...