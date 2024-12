Kiểm soát người nước ngoài thuê xe máy tại Mũi Né

Hoạt động cho thuê mô tô, xe máy ở các khu du lịch hiện nay khá dễ dãi đối với người nước ngoài: không cần thế chấp bất cứ giấy tờ gì, du khách chỉ cần đưa danh thiếp khách sạn, resort nơi mình lưu trú là có thể được cho thuê xe. Tuy nhiên, không phải du khách nào cũng biết đường đi, biết điều khiển phương tiện trên đường đến các điểm du lịch. Nhiều người chỉ mới sử dụng xe máy ở Việt Nam vài lần, thậm chí chưa hiểu luật Giao thông đường bộ. Đây chính là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến các vụ tai nạn giao thông do du khách người nước ngoài điều khiển phương tiện gây ra.

Mới đây, đã xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người nước ngoài tử vong ở khu du lịch Đá Ông Địa (P.Phú Hài, TP.Phan Thiết). Cụ thể, khoảng 16 giờ ngày 23.11, hai xe máy do 2 người đều là du khách nước ngoài điều khiển va chạm nhau, khiến một người tử vong tại chỗ, một người được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó, chưa kể người thứ ba bị thương nặng.

Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu người nước ngoài gây tai nạn giao thông dẫn đến chết người tại Mũi Né. Trước đây cũng đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn, bao gồm cả các vụ va chạm, té ngã trên đường. Công an địa phương từng có những đợt tổng kiểm tra, rà soát việc cho thuê ô tô, xe máy đối với du khách, nhất là người nước ngoài. Tuy nhiên, do nhu cầu thuê xe của du khách là có thật nên có lúc việc cho thuê xe đối với người nước ngoài không được kiểm soát chặt, dẫn đến hậu quả.

Để hạn chế những vụ tai nạn giao thông liên quan đến người nước ngoài, bên cạnh việc cần siết chặt hơn ý thức, trách nhiệm dân sự của các cơ sở du lịch cho thuê xe, cơ quan quản lý nhà nước, công an cũng cần có biện pháp chế tài, xử phạt nghiêm nhằm đưa hoạt động này đi vào nền nếp. Không cấm nhưng phải hội đủ điều kiện, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho du khách, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự cho người dân và doanh nghiệp kinh doanh du lịch.