Kiểm soát thực chất khâu đăng kiểm

Như Thanh Niên đã đề cập, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm định xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ, với hàng loạt quy định mới siết chặt hơn hoạt động đăng kiểm cũng như an toàn trên phương tiện giao thông.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm định xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ ẢNH: QUANG THUẦN

Cụ thể, dự thảo bổ sung hàng loạt hư hỏng, khiếm khuyết được xếp vào nhóm lỗi nghiêm trọng. Với các lỗi này, phương tiện sẽ không đạt kiểm định, chủ xe phải sửa chữa, khắc phục trước khi đưa xe đi kiểm định lại. Đơn cử, xe sẽ không đạt đăng kiểm nếu biển số được lắp không đúng vị trí theo thiết kế của nhà sản xuất. Thực tế cho thấy nhiều phương tiện lắp biển số sai vị trí, bị che khuất hoặc khó quan sát, ảnh hưởng đến công tác nhận diện, giám sát và xử lý vi phạm giao thông.

Dự thảo cũng bổ sung quy định phương tiện không đạt kiểm định nếu mức dầu bôi trơn hoặc nước làm mát không đúng quy định của nhà sản xuất. Tương tự, phương tiện có khối lượng bản thân thực tế vượt quá thông số trong hồ sơ (ngoài sai số cho phép) cũng bị xếp vào lỗi nghiêm trọng. Hay việc thiếu dụng cụ phá kính thoát hiểm khẩn cấp trước đây được xếp vào nhóm lỗi không quan trọng, nhưng nay được đề xuất nâng lên thành lỗi nghiêm trọng.

Dự thảo cũng bổ sung nhiều lỗi mới liên quan đến hệ thống chiếu sáng và trang bị an toàn. Riêng kính chắn gió phía trước có hệ số truyền sáng dưới 45% cũng bị coi là lỗi nghiêm trọng nhằm ngăn chặn việc dán phim hoặc sơn phủ làm hạn chế tầm nhìn của người lái. Bên cạnh đó, các thiết bị tiện nghi lắp thêm trong khoang xe nếu ảnh hưởng đến an toàn kỹ thuật đều bị coi là lỗi nghiêm trọng.

Ủng hộ làm nghiêm

Đánh giá các quy định mới nhằm siết chặt hơn hoạt động đăng kiểm là cần thiết, bạn đọc (BĐ) Sean Cao nêu ý kiến: "Cá nhân tôi ủng hộ cách làm này của cơ quan đăng kiểm, đặc biệt là các quy định mới. Những ai lâu nay quen kiểu làm việc cảm tính, dễ dãi, khi đi vào quy định, quy trình nghiêm túc là kêu ca rồi phản đối. Ủng hộ khâu đăng kiểm phải làm nghiêm túc, chặt chẽ, thậm chí khắt khe để bảo vệ môi trường và giữ an toàn giao thông".

BĐ Minh Nghĩa phân tích thêm: "Bên cạnh việc nới nhiều khâu trong quá trình đăng kiểm như bỏ giấy chứng nhận đăng kiểm, đổi chủ, đổi biển số không phải đi đăng kiểm lại, chấp nhận xe "độ" những chi tiết nhỏ…; thì các dự thảo chi tiết quy định mới về an toàn là rất cần thiết. Tôi đánh giá phần nào đáng nới đã nới, phần nào cần siết thì phải tiếp tục siết, không có gì phải băn khoăn".

Đồng tình với một số thay đổi trong khâu đăng kiểm như chấp nhận thay thế đèn có cùng giắc cắm, chấp nhận phụ kiện thể thao chính hãng..., BĐ Thang Ngo Van đánh giá: "Quy định hiện nay đã thoáng hơn, thuận lợi hơn cho xe đời cũ. Vì vậy, một số nội dung mới có thể bị xếp vào lỗi nghiêm trọng, như búa phá kính, dán phim kính chắn gió, vị trí lắp biển số… theo tôi không đến mức phải lo lắng hay gây cản trở gì khi đi đăng kiểm ô tô".

Tán thành, BĐ Trương Luu cho rằng: "Mặc dù bản dự thảo quy chuẩn còn một số điểm gây tranh cãi như mức dầu bôi trơn hoặc nước làm mát "không đúng quy định của nhà sản xuất", trong khi thông lệ ở các quốc gia khác chỉ cần kiểm tra có rò rỉ không, có gây ô nhiễm không, động cơ có đạt tiêu chuẩn khí thải không; song việc đề cập nhiều chi tiết an toàn giao thông hơn so với quy định trước đây không phải quá phức tạp hay ảnh hưởng lớn đến vận hành phương tiện. Để ý thêm chút là ổn!".

Giám sát quy trình đăng kiểm

Bên cạnh đó, đa số BĐ tiếp tục ủng hộ ý kiến "nên mạnh dạn giao trách nhiệm một số nội dung đăng kiểm cho các trạm bảo dưỡng, bảo hành của các hãng sản xuất xe hơi".

BĐ Taro nhận xét: "Cần cân nhắc yếu tố các hãng lớn một khi bán xe thường phát triển nhiều trạm dịch vụ bảo dưỡng. Nếu áp các quy định đăng kiểm mới về quy chuẩn an toàn thì để họ làm đăng kiểm, bổ sung luôn, vì họ hiểu nhất xe mình sản xuất. Thêm quy định gì cứ lên danh mục cho họ thực hiện".

Cùng nhận định, BĐ Hoang góp ý thêm: "Tôi vẫn ủng hộ đẩy mạnh mô hình xã hội hóa khâu đăng kiểm như trước đây, vừa giảm tải cho ngành đăng kiểm, vừa đảm bảo yếu tố kỹ thuật khách quan. Cơ quan chức năng chỉ cần tập trung giám sát thật tốt quy trình đăng kiểm tại các cơ sở này để tránh lặp lại những sai sót, vi phạm. Hiện nay, nếu áp dụng chặt công nghệ vào khâu giám sát, mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt được".

"Nếu đã hoàn thiện được một hệ thống quy định, quy chuẩn rõ ràng thì chỉ cần đảm bảo khâu giám sát thực chất, lúc đó đặt dây chuyền kiểm định ở đâu cũng được", BĐ Cương Dinh đề nghị.