Bộ Xây dựng yêu cầu 'gỡ khó' kiểm định ghế trẻ em trên ô tô

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm về việc triển khai hoạt động đánh giá sự phù hợp đối với ghế trẻ em dùng trên xe ô tô theo QCVN 123:2024/BGTVT.

Theo đó, để gỡ khó trong giai đoạn đầu triển khai, bảo đảm yêu cầu quản lý chất lượng, an toàn sản phẩm và không để phát sinh ách tắc không cần thiết, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đăng kiểm chủ động tổ chức triển khai đánh giá, chứng nhận và công bố hợp quy với ghế trẻ em trên ô tô.

Cục Đăng kiểm được yêu cầu khẩn trương triển khai hoạt động chứng nhận, công bố hợp quy với ghế trẻ em trên ô tô ẢNH: T.N

Cục Đăng kiểm có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét, đánh giá và quyết định chỉ định các tổ chức đánh giá sự phù hợp. Công khai đầu mối tiếp nhận, thành phần hồ sơ, trình tự xử lý hồ sơ, không đặt thêm điều kiện hoặc thủ tục ngoài quy định.

Trường hợp chưa có tổ chức thử nghiệm đáp ứng kịp nhu cầu thử nghiệm, Bộ Xây dựng ủy quyền cho Cục trưởng Cục Đăng kiểm quyết định việc chỉ định tạm thời tổ chức thử nghiệm theo quy định tại khoản 2 điều 73 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.

Thời hạn chỉ định tạm thời tối đa 6 tháng kể từ ngày ký quyết định và cục trưởng chịu trách nhiệm đối với quyết định này. Đồng thời, báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh để được xem xét, chỉ đạo, bảo đảm việc triển khai quy chuẩn mới diễn ra đồng bộ, hiệu quả.

Trước đó, báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam gửi Bộ Xây dựng cho biết, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ yêu cầu từ ngày 1.7, trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 m khi đi ô tô cá nhân phải được sử dụng thiết bị an toàn phù hợp.

Tuy nhiên, nút thắt lớn nhất hiện nay là khâu kiểm định. Các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh hiện chạy đua với mốc 1.7, song đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất kỳ tổ chức chứng nhận nào đủ điều kiện thực hiện đánh giá sự phù hợp theo quy chuẩn QCVN 123:2024/BGTVT.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết luôn sẵn sàng xem xét và chỉ định các đơn vị, nhưng do chưa có đơn vị nào được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận theo quy chuẩn mới, nên các thủ tục kiểm tra, thử nghiệm vẫn đang bị "treo".

Liên quan đến quy định xử phạt, Cục CSGT cho biết từ 1.7 tới 14.8, xe gia đình chở trẻ em không có ghế an toàn sẽ chưa bị xử phạt. Tuy nhiên, từ 15.8, nếu vi phạm quy định này sẽ bị phạt cảnh cáo.