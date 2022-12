Kiếm tiền triệu nhờ làm ông già Noel

Mang không khí Giáng sinh đến tất cả mọi người

Sau hơn 10 phút hóa trang thành ông già Noel với các bước như độn bụng, chỉnh trang quần áo, Nguyễn Viên Thái An (29 tuổi), nhân viên kinh doanh tại số 221 đường Ba Tháng Hai, Q.10, TP.HCM, nhanh chóng leo lên xe để người bạn của mình chở qua TP.Thủ Đức (TP.HCM) hoàn thành lịch hẹn mà khách đã đặt trước đó.

Thái An xem việc làm ông già Noel trở thành một nghề tay trái của mình, cũng như giúp bản thân có thêm thu nhập trong dịp Giáng sinh. “Người ta sử dụng dịch vụ thuê ông già Noel từ ngày 17 - 25.12, trung bình mỗi ngày tôi chạy được 5 đơn với giá dao động từ 90.000 - 800.000 đồng/đơn, tùy theo quãng đường”.

Mỗi chuyến đi, Thái An luôn có bạn đi cùng để hỗ trợ di chuyển. Và suốt hành trình ấy, chàng trai 29 tuổi không ngừng lắc chiếc chuông trên tay để mọi người chú ý. Khi chúng tôi hỏi lý do tại sao anh làm như thế, Thái An bộc bạch: “Trong hai chiếc túi của tôi lúc nào cũng có kẹo, mấy gói bánh nhỏ, để khi nào tôi dừng đèn đỏ hoặc trên đường đi thấy em bé là tôi gửi tặng, tôi luôn muốn mang không khí Giáng sinh đến tất cả mọi người”.

Theo Thái An, một lần làm ông già Noel của anh kéo dài từ 10 - 15 phút (gói 30 phút là 800.000 đồng kèm thêm một số dịch vụ khác). Người thuê phải cung cấp thông tin, chuẩn bị quà trước, cho biết lời dặn đến với con cái của họ…

“Khi vào tới nhà của khách, tôi giao lưu và tham gia các hoạt động vui chơi với bé. Ví dụ, tôi sẽ hỏi chúng về những vấn đề liên quan đến ông già Noel. Tiếp đến tôi cho các con thử thách như: con có thể tặng ông một bài hát không, hay con có thể múa cho mọi người xem. Và cuối cùng là lời chúc phúc và tặng quà. Trong quá trình làm việc, tôi luôn cố gắng tạo một không khí gần gũi nhất có thể. Tuy nhiên, có những bé òa khóc khi gặp tôi trong hình tượng ông già mặc đồ đỏ, có bộ râu. Khi ấy tôi phải trấn an bé và nhờ sự giúp đỡ từ gia đình”, chàng trai 29 tuổi kể.

Làm từ sáng sớm đến đêm khuya

Ngoài công việc hướng dẫn viên du lịch, Phạm Quang Trí (24 tuổi), ngụ tại hẻm 66 Lê Đại Hành, P.7, Q.11, TP.HCM, còn kiếm thêm được tiền triệu nhờ làm ông già Noel trong dịp Giáng sinh. “Tần suất chạy đơn của tôi đỉnh điểm là vào các ngày 23 - 24.12, mỗi ngày tôi chạy 5 - 6 đơn, sau một mùa Giáng sinh tôi kiếm được vài triệu đồng”, Trí nói.





Không nhớ nổi số đơn hàng đã hoàn thành, nhưng Trí không thể quên kỷ niệm mỗi lần hóa trang làm ông già Noel. “Thời gian đầu, tôi còn khá ngại ngùng khi khoác bộ áo đỏ cùng chùm râu trắng, nhưng làm riết rồi quen. Nhờ bản thân có kỹ năng hoạt náo khi làm du lịch nên lúc vào công việc này tôi thấy khá dễ dàng, đặc biệt là việc tiếp cận với trẻ nhỏ”, Trí nói.

“Tùy theo độ tuổi mà mình có cách hoạt náo khác nhau. Với bé chưa biết ông già Noel là ai thì tôi đặt những câu hỏi gợi trí tò mò, còn những bạn đã biết thông tin thì mình chuyển sang chơi trò chơi. Bản thân phải luôn cố gắng tạo không khí vui nhất có thể”, chàng trai 24 tuổi nói thêm.

Nhiều cách kiếm tiền dịp Noel Trong dịp Giáng sinh, một số người trẻ còn kiếm thêm tiền bằng việc bán quần áo, bờm hươu, đồ handmade... Đứng tại góc đường Hải Thượng Lãn Ông, anh Trần Nguyễn Ngọc Hùng (28 tuổi), ngụ tại 10/14 Hồng Bàng, Q.5, TP.HCM, nhiệt tình tư vấn cho khách những mặt hàng mình đang bán như quần áo ông già Noel với giá từ 80.000 - 200.000 đồng/bộ, dây đèn led trang trí Giáng sinh từ 90.000 - 300.000 đồng. Cũng nhờ dịp này mà anh Hùng đã kiếm thêm được một khoản tiền để chuẩn bị cho tết. Anh Hùng cho hay: “Dịp Giáng sinh 2022, suất bán bên mình tăng trở lại sau hơn 1 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Bắt đầu từ ngày 26.12, mình bán những mặt hàng liên quan đến đồ trang trí tết, đến ngày 27.12 (âm lịch) thì gia đình mình sẽ dừng tất cả việc mua bán để sum họp và chuẩn bị đón tết”.

Còn Nguyễn Hữu Phát (25 tuổi), ngụ ấp Chánh, xã Gia Bình, Trảng Bàng (Tây Ninh), cũng kiếm thêm tiền triệu nhờ nhận các đơn hóa trang thành ông già Noel trong dịp Giáng sinh hơn 3 năm nay.

“Bắt đầu từ ngày 20.12 là tôi đã có khách đặt hàng, trong đó giá dao động từ 100.000 - 200.000 đồng/bé, với các lớp học thì 600.000 đồng/lớp (dưới 40 bé). Trung bình mỗi ngày tôi luôn có 4 - 5 đơn”, anh Phát chia sẻ.

Chàng trai 25 tuổi cho biết công việc này giúp anh có thêm thu nhập trang trải cuộc sống những ngày cuối năm, cũng như mang đến niềm vui, tiếng cười và thực hiện giấc mơ được gặp ông già Noel cho các bé.

“Thời gian cao điểm (23 - 25.12) tôi phải dậy từ 6 giờ để tranh thủ chạy qua các điểm hẹn của khách, cứ mỗi nơi đến sẽ dừng từ 5 - 15 phút, tùy vào số lượng quà tặng ít hay nhiều. Có những ngày, xong công việc, về đến nhà đã là 12 giờ đêm”, anh Phát kể.