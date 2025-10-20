Kiểm toán Nhà nước đã chuyển 17 hồ sơ sang công an để điều tra

Chiều 20.10, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn đã báo cáo trước Quốc hội về công tác của Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn báo cáo tại kỳ họp 10 Quốc hội khóa XV ẢNH: GIA HÂN

Tại báo cáo đầy đủ số 1363/BC-KTNN gửi tới Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết, đến thời điểm 30.9, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 254.676 tỉ đồng và hơn 125 triệu USD. Trong đó kiến nghị tăng thu NSNN 24.019 tỷ đồng, giảm chi ngân sách nhà nước là 92.365 tỉ đồng và hơn 108,8 triệu USD; kiến nghị khác 138.292 tỉ đồng và hơn 16,5 triệu USD.

Qua kiểm toán đã kiến nghị chấn chỉnh hoạt động của đơn vị được kiểm toán và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Đặc biệt, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới những nội dung trái hoặc không phù hợp với quy định chung của Nhà nước và thực tiễn đối với 938 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý các cấp (gồm 13 luật, 36 nghị định, 88 thông tư, 16 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 785 văn bản khác), tăng 19,3% so với nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước, kết quả này khẳng định hướng đúng đắn của Kiểm toán Nhà trong nhiệm kỳ là kiểm toán nhằm phát hiện bất cập, kịp thời khắc phục "lỗ hổng" của cơ chế chính sách để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cho ý kiến 4.000 lượt nhân sự

Liên quan công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực qua hoạt động kiểm toán, Tổng Kiểm toán Nhà nước cho hay, trong nhiệm kỳ, Kiểm toán Nhà nước đã cung cấp 1.749 báo cáo kiểm toán và tài liệu có liên quan cho các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát, tăng gần 4 lần so với nhiệm kỳ trước.

Tại kỳ họp 10 - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Quốc hội nghe báo cáo công tác nhiệm kỳ của các cơ quan ẢNH: GIA HÂN

Kiểm toán Nhà nước cũng đã cung cấp nhiều báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán liên quan đến các nội dung giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Ngoài ra, Kiểm toán đã đề xuất Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đưa vào diện theo dõi đối với một số dự án có dấu hiệu lãng phí được phát hiện qua kiểm toán.

Kiểm toán Nhà nước cũng đã chuyển 17 hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thông qua hoạt động kiểm toán; đồng thời phối hợp cung cấp nhiều tài liệu, báo cáo kiểm toán cho các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra để làm rõ theo thẩm quyền.

Cùng đó, báo cáo của Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng cho biết, Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện kiểm toán 2 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo; xây dựng "Đề án quy định về kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán" để phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương xây dựng dự thảo đề án và quy định của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán...

Trong nhiệm kỳ, Kiểm toán Nhà nước đã cho ý kiến đối với hơn 4.000 lượt nhân sự theo đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương đảm bảo kịp thời, trung thực, khách quan về trách nhiệm có liên quan đến kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, làm cơ sở tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, phê duyệt quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ cấp chiến lược.