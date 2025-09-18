Kiểm tra ngay lò giết mổ

Ngày 16.9, ông Nguyễn Duy Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Thú y, Sở NN-MT tỉnh Cà Mau, cho biết qua phản ánh của Báo Thanh Niên về thực trạng lò giết mổ gia súc của ông Hồ Văn Chiến ở ấp Tân Tạo, xã Vĩnh Lợi, Cà Mau (trước đây là TT.Châu Hưng, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu cũ) nằm ngay trong khu nghĩa địa, gần lò hỏa táng và bãi rác tập trung, Sở NN-MT đã thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra. Trong đoàn có đại diện Chi cục Môi trường, Chi cục Thú y, Chi cục Quản lý chất lượng nông - lâm - thủy sản, Phòng Kinh tế xã Vĩnh Lợi.

Lò giết mổ xuống cấp, hàng chục chuồng heo bằng bê tông bị bong tróc, sắt gỉ sét, bám đầy rong rêu ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo đó, sáng cùng ngày đoàn tiến hành kiểm tra các thủ tục hành chính về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cá thể; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với lò giết mổ gia súc của ông Hồ Văn Chiến. Đồng thời kiểm tra cơ sở này có nằm trong khu nghĩa địa, gần lò hỏa táng và bãi rác tập trung hay không. Sau đó đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp, ra kết luận chính thức để có hướng xử lý tiếp theo.

Trước đó, ngày 9.9, Báo Thanh Niên đăng bài viết Bất an với lò giết mổ gia súc trong khu nghĩa địa, phản ánh việc lò giết mổ gia súc của ông Hồ Văn Chiến nằm gần bãi rác Tân Tạo, nằm trong khu nghĩa địa và lò hỏa táng Triều Quang Sùng Thiện Đường, không đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật tập trung. Bên cạnh đó lò giết mổ hoạt động nhiều năm nên hạ tầng hiện xuống cấp, chuồng nuôi nhốt heo bằng bê tông bị bong tróc, gỉ sét, bám đầy rong rêu. Ngoài ra, Công an xã Vĩnh Lợi còn bắt quả tang 2 người đàn ông có hành vi bơm nước vào heo trước khi giết mổ tại cơ sở của ông Hồ Văn Chiến.