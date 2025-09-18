Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc
Phản hồi về bài Bất an với lò giết mổ gia súc trong khu nghĩa địa:

Kiểm tra ngay lò giết mổ

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
18/09/2025 06:14 GMT+7

Ngày 16.9, ông Nguyễn Duy Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Thú y, Sở NN-MT tỉnh Cà Mau, cho biết qua phản ánh của Báo Thanh Niên về thực trạng lò giết mổ gia súc của ông Hồ Văn Chiến ở ấp Tân Tạo, xã Vĩnh Lợi, Cà Mau (trước đây là TT.Châu Hưng, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu cũ) nằm ngay trong khu nghĩa địa, gần lò hỏa táng và bãi rác tập trung, Sở NN-MT đã thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra. Trong đoàn có đại diện Chi cục Môi trường, Chi cục Thú y, Chi cục Quản lý chất lượng nông - lâm - thủy sản, Phòng Kinh tế xã Vĩnh Lợi.

Kiểm tra ngay lò giết mổ- Ảnh 1.

Lò giết mổ xuống cấp, hàng chục chuồng heo bằng bê tông bị bong tróc, sắt gỉ sét, bám đầy rong rêu

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo đó, sáng cùng ngày đoàn tiến hành kiểm tra các thủ tục hành chính về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cá thể; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với lò giết mổ gia súc của ông Hồ Văn Chiến. Đồng thời kiểm tra cơ sở này có nằm trong khu nghĩa địa, gần lò hỏa táng và bãi rác tập trung hay không. Sau đó đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp, ra kết luận chính thức để có hướng xử lý tiếp theo.

Trước đó, ngày 9.9, Báo Thanh Niên đăng bài viết Bất an với lò giết mổ gia súc trong khu nghĩa địa, phản ánh việc lò giết mổ gia súc của ông Hồ Văn Chiến nằm gần bãi rác Tân Tạo, nằm trong khu nghĩa địa và lò hỏa táng Triều Quang Sùng Thiện Đường, không đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật tập trung. Bên cạnh đó lò giết mổ hoạt động nhiều năm nên hạ tầng hiện xuống cấp, chuồng nuôi nhốt heo bằng bê tông bị bong tróc, gỉ sét, bám đầy rong rêu. Ngoài ra, Công an xã Vĩnh Lợi còn bắt quả tang 2 người đàn ông có hành vi bơm nước vào heo trước khi giết mổ tại cơ sở của ông Hồ Văn Chiến.

Tin liên quan

Hợp lực đẩy mạnh cung ứng thực phẩm

Hợp lực đẩy mạnh cung ứng thực phẩm

Các cửa hàng đồng loạt đưa ra nhiều giải pháp, hợp lực đẩy mạnh nguồn cung đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng trong bối cảnh giãn cách xã hội.

Sống khổ với lò giết mổ heo lậu

Từ đơn thư bạn đọc: Bất an với lò giết mổ gia súc trong khu nghĩa địa

Khám phá thêm chủ đề

lò giết mổ Lò giết mổ gia súc Nghĩa địa Lò hỏa táng Bãi rác cà mau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận