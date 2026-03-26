Đồng Nai kiểm tra thực tế vụ 'nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu'

Chiều 25.3, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra thực tế vụ "nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu" theo chỉ đạo xử lý của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, đoàn kiểm tra gồm đại diện Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Riềng và UBND xã Phú Trung và Phú Riềng đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, xác minh, làm rõ nội dung Báo Thanh Niên đã phản ánh qua bài viết "Đồng Nai: Thêm tuyến đường thi công khiến nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu", để đưa ra phương án giải quyết.

Đoàn kiểm tra về kiểm tra thực tế khu vực nhà dân bị chênh vênh bên mép vực sâu như Báo Thanh Niên đã phản ánh ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đoàn đã kiểm tra thực tế khu vực nhà dân bị ảnh hưởng sau khi hạ cốt nền đường và những hộ dân có diện tích đất rẫy 2 bên đường bị chênh quá cao so với mặt đường, gây ảnh hưởng đến sản xuất.

Tại buổi làm việc, các hộ dân kiến nghị chính quyền địa phương cần làm hàng rào đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn có thể xảy ra đối với người dân, đồng thời có phương án hỗ trợ người dân di dời các ngôi nhà bị chênh quá cao so với mặt đường; tạo điều kiện cho người dân cải tạo đất, để hạ nền đất tương ứng với mặt đường.

Cạnh đó, một số hộ dân có đất rẫy bị ảnh hưởng cũng kiến nghị chính quyền địa phương hoàn thiện việc chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Theo người dân, trong quá trình người dân hiến đất làm đường, diện tích đất của các hộ dân đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên đến nay, dù người dân đã nộp hồ sơ đề nghị chỉnh lý lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vẫn chưa được thực hiện.

Việc hạ cốt nền đường quá thấp khiến nhiều hộ dân bị ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất ẢNH: HOÀNG GIÁP





Đại diện đoàn kiểm tra đã tiếp thu các ý kiến của người dân và yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng nhanh chóng làm hàng rào tại các ngôi nhà bị chênh cao nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân; xử lý các lối đi thuận tiện cho nhà và đất của người dân 2 bên đường. Đồng thời, hướng dẫn người dân làm đơn kiến nghị, nêu nguyện vọng cụ thể để chính quyền địa phương tổng hợp, xử lý.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin (ngày 24.3), dự án đường Phú Trung đi Phước Tân, đoạn giáp ranh xã Phú Riềng và Phú Trung (tỉnh Đồng Nai) thi công, hạ cốt nền đường khiến một số nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu, tiềm ẩn nguy hiểm.

Cụ thể, căn nhà của ông Nguyễn Trọng Mạnh (ở xã Phú Trung) ở mặt tiền đường Phú Trung đi Phước Tân, chênh cao hơn mặt đường gần 3 m với vách đất thẳng đứng, sau khi tuyến đường được triển khai thi công.

Nhà ông Nguyễn Trọng Mạnh dù ở mặt tiền đường lớn nhưng phải đi bằng lối tạm bên hông nhà ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cách căn nhà ông Mạnh khoảng 2 km, nhà gia đình bà Nguyễn Thị Thuận (70 tuổi, ở xã Phú Riềng) trong tình trạng mặt tiền đường Phú Trung đi Phước Tân cũng bị chênh cao so với mặt đường gần chục mét. Trước đó, gia đình bà đã đồng ý hiến hơn 4.700 m2 đất để làm tuyến đường này nhưng giờ phải đi lên nhà bằng một lối mòn qua đường rẫy, dù nhà của gia đình bà có hơn 50 m mặt tiền.

Theo Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng, đây là dự án xây dựng đường Phú Trung đi Phước Tân, kết nối tuyến ĐT.759, đi qua 2 xã Phú Trung và Phú Riềng. Dự án có tổng mức đầu tư 120 tỉ đồng do Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ quý 4/2022, đến nay đã cơ bản hoàn thiện, đạt khoảng 95% khối lượng.

Căn nhà bà Nguyễn Thị Thuận chênh với mặt đường gần 10 m ẢNH: HOÀNG GIÁP

Liên quan đến việc nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu, anh Bùi Viết Toản, nhân viên kỹ thuật Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng, cho biết ban đầu, cốt đường tương đương với vị trí móng nhà của hộ dân. Để đảm bảo độ dốc dọc, yếu tố kỹ thuật, hồ sơ cũng phải thiết kế để hạ độ cao tùy vị trí, trong đó có đoạn cao nhất khoảng 11 - 12 m.

"Đối với nhà ở, có 3 nhà bị ảnh hưởng trên cao, ban cũng kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai cho chủ trương để người dân được cải tạo đất nhằm hạ cao độ, đảm bảo an toàn cho người dân, tránh sạt lở", anh Toản nói.

Ngay trong ngày 24.3, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương tham mưu, đề xuất xử lý vụ việc mà Báo Thanh Niên phản ánh.