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    Thời sựDân sinh

    Kiểm tra, xử lý người đổ rác trái phép trên tuyến tránh Dương Đông ở Phú Quốc

    Hoàng Trung
    Hoàng Trung
    Cơ quan chức năng đặc khu Phú Quốc sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp đổ rác trái phép ở khu vực tuyến tránh Dương Đông.

    Chiều 1.10, Ban Quản lý công trình đô thị đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) huy động lực lượng, phương tiện dọn dẹp bãi rác tự phát lấn chiếm làn đường trên tuyến tránh Dương Đông, đoạn qua tổ 13A, khu phố 12, Dương Đông.

    Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đặc khu Phú Quốc đến hiện trường khảo sát, xác minh tình trạng đổ rác trái phép trên tuyến tránh Dương Đông và bàn phương án xử lý. Đến chiều, một xe cuốc, xe thu gom rác chuyên dụng cùng các công nhân được huy động đến hiện trường để thu gom, vận chuyển lượng rác tồn đọng.

    Kiểm tra, xử lý người đổ rác trái phép trên tuyến tránh Dương Đông ở Phú Quốc - Ảnh 1.

    Công nhân Ban Quản lý công trình đô thị Phú Quốc dọn dẹp bãi rác tự phát trên tuyến tránh Dương Đông

    ẢNH: HOÀNG TRUNG

    Theo tìm hiểu của chúng tôi, bãi rác tự phát này hình thành từ nhiều năm trước. Do khu đất nằm cạnh tuyến tránh Dương Đông có nền thấp hơn mặt đường, chủ đất từng đặt bảng cho đổ rác xây dựng (xà bần) nhằm san lấp mặt bằng. Tuy nhiên, sau đó nhiều người lợi dụng để đổ cả rác sinh hoạt trái phép.

    Rác đổ trong thời gian dài khiến bãi rác ngày càng lớn, tràn xuống tuyến tránh Dương Đông và lấn chiếm một làn đường dành cho xe máy. Các xe máy khi qua khu vực này phải đánh lái ra phần đường bên ngoài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là khi tuyến tránh có nhiều xe tải trọng lớn lưu thông.

    Trước tình trạng này, lực lượng chức năng đã nhiều lần tổ chức mật phục và bắt quả tang các phương tiện, từ xe ba gác đến xe tải đổ rác trái phép. Tuy nhiên, những người bị phát hiện thường khai nhận chỉ chở thuê và không biết người thuê là ai, gây khó khăn cho việc xác định nguồn đổ rác (?!).

    Cơ quan chức năng đặc khu Phú Quốc cho biết, sau khi hoàn tất việc dọn dẹp sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát khu vực. Các trường hợp phát hiện đổ rác trái phép sẽ bị xử lý thật nghiêm theo quy định.

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