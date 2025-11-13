Phú Quốc dành 2.950 tỉ đồng đầu tư hồ nước Dương Đông 2

Chiều 13.11, UBND đặc khu Phú Quốc tổ chức hội nghị công bố quyết định số số 1732/QĐ-UBND và Quyết định số 1834/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt quy hoạch phân khu khu vực hồ nước Dương Đông 2 và phê duyệt dự án đầu tư hồ nước Dương Đông 2.
Theo đó, phân khu khu vực hồ nước Dương Đông 2 có diện tích 96,5 ha, phía bắc giáp đất sinh thái nông nghiệp, đất đô thị sinh thái mật độ thấp và dân cư hiện hữu; phía nam giáp rừng quốc gia, đất sinh thái nông nghiệp và đất cây xanh công viên, giáp đất dịch vụ công cộng và đất trung tâm thể dục thể thao; phía tây giáp đất cây xanh công viên đất nông nghiệp và suối.
Dự án hồ nước Dương Đông 2 có dung tích 4,7 triệu m3, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang làm chủ đầu tư. Đây là dự án thuộc nhóm B, thời hạn sử dụng theo thiết kế trên 75 năm.
Sau khi hoàn thành, hồ nước Dương Đông 2 được vận hành khai thác với nhiệm vụ cấp nước phục vụ sinh hoạt, du lịch, sản xuất cho địa phương với công suất 36.500 m3/ngày đêm, phục vụ nhu cầu cấp nước sinh hoạt, du lịch và sản xuất cho đặc khu Phú Quốc. Góp phần cân đối nguồn cung - cầu nước trong hệ thống cấp nước toàn thành phố, giảm áp lực cho các công trình hiện có, đảm bảo cấp nước ổn định trong mùa khô và thời kỳ cao điểm.
Dự án được nghiên cứu đầu tư trong giai đoạn này nhằm đảm bảo nhiệm vụ chính trị trước mắt là phục vụ APEC 2027 và cùng với hồ chứa nước Dương Đông đảm bảo nhu cầu nguồn nước cho đặc khu Phú Quốc về lâu dài. Toàn bộ chi phí đầu tư của dự án là 2.950 tỉ đồng, trong đó ngân sách T.Ư hỗ trợ 70%, ngân sách tỉnh 30%.
Cũng trong khuôn khổ hội nghị, UBND đặc khu Phú Quốc đã tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư đối với nội dung đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 nhà máy nước hồ Cửa Cạn. Dự án tọa lạc khu phố Suối Cát, quy mô khoảng 3,6 ha, công suất 49.500 m3/ngày đêm, tổng số vốn đầu tư 556 tỉ đồng, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30.6.2027.
