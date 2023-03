Kiên Giang: Bắt 2 nghi phạm chuyên trộm xe máy đem lên TP.HCM tiêu thụ

Ngày 16.3, tin từ Công an H.An Biên (Kiên Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự Đặng Xuân Hải (43 tuổi, ngụ TP.Ninh Bình, Ninh Bình) và Nguyễn Kim Giàu (34 tuổi, ngụ xã Thuận Hòa, H.An Minh, Kiên Giang) để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Đây là 2 nghi phạm chuyên trộm xe máy tại nhiều địa bàn.

Công an làm việc với Đặng Xuân Hải về hành vi trộm xe máy BÁCH HỶ

Theo Công an H.An Biên, thời gian qua, trên địa bàn huyện liên tiếp xảy ra tình trạng mất trộm xe máy.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an H.An Biên huy động lực lượng, chỉ đạo Đội CSĐT Công an huyện khẩn trương xác minh, thu thập chứng cứ và mở rộng diện điều tra, áp dụng đồng bộ các biện pháp nhằm tìm ra manh mối, triệt xóa tệ nạn trộm cắp xe máy.

Khoảng 17 giờ ngày 15.3, Công an H.An Biên bố trí lực lượng mai phục, bắt quả tang Nguyễn Kim Giàu đang thực hiện hành vi trộm cắp xe máy. Tang vật thu giữ gồm 1 xe máy cùng nhiều công cụ dùng để bẻ khóa và một số tài sản khác do Giàu trộm cắp được.

Qua khai thác nhanh, Giàu khai nhận đã cùng với Đặng Xuân Hải thực hiện nhiều vụ trộm xe máy trên địa bàn H.An Biên và các khu vực lân cận.

Công an làm việc với Nguyễn Kim Giàu BÁCH HỶ

Từ lời khai của Giàu, lực lượng công an tiến hành xác minh và ra lệnh bắt khẩn cấp Đặng Xuân Hải khi đang lẩn trốn tại một ngôi nhà thuê thuộc ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Hòa Hiệp, H.Châu Thành. Kiểm tra trong nhà, công an thu giữ 6 xe máy do Hải và Giàu trộm cắp được.

Để thực hiện trót lọt các vụ trộm, Giàu và Hải cho biết đã chia nhau tìm hiểu địa bàn và chọn những gia đình không có người ở nhà hoặc mất cảnh giác. Sau đó, cả 2 lẻn vào nhà, dùng đoản bẻ khóa để trộm xe máy. Xe máy trộm được sẽ đưa về "tập kết" tại nhà, khi đủ số lượng thì vận chuyển lên TP.HCM tiêu thụ.

Theo công an, Giàu có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; Hải từng 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa chấp hành án xong lại tiếp tục phạm tội.

Công an H.An Biên đang tiếp tục điều tra, mở rộng để xác minh những người có liên quan trong đường dây trộm xe máy nêu trên. Đồng thời truy thu lại số xe máy do Giàu và Hải đã trộm để hoàn trả cho người dân.