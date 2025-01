Kiên Giang: Bắt quả tang nghi phạm vận chuyển khoảng 1 kg ma túy bằng ô tô

Ngày 9.1, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, lực lượng của đơn vị vừa bắt quả tang một nghi phạm sử dụng ô tô vận chuyển khoảng 1 kg ma túy từ Bến Tre về Kiên Giang tiêu thụ.

Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 8.1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Công an H.An Biên kiểm tra ô tô BS 71A - 099.52 do H.C.H (44 tuổi, ở Bến Tre) điều khiển, chở theo Nguyễn Văn Giàu (18 tuổi, ở H.Chợ Lách, Bến Tre) khi xe đi vào địa bàn H.An Biên, Kiên Giang.

Nghi phạm Nguyễn Văn Giàu tại cơ quan công an ẢNH: CAKG

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe có 1 túi ni lông chứa khoảng 1 kg các hạt rắn màu trắng, nghi là ma túy.

Bước đầu, Giàu khai nhận các hạt rắn này là ma túy, do một người tên Tuấn ở Bến Tre đưa cho Giàu đến Kiên Giang giao cho H. Tuy nhiên, khi chưa kịp giao thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Số ma túy tang vật được phát hiện trên xe ô tô ẢNH: CAKG

Hiện, Công an tỉnh Kiên Giang đang làm việc với những người có liên quan vụ vận chuyển ma túy nêu trên để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.