Kiên Giang: Khởi tố vụ án liên quan các gói thầu với Công ty Việt Á

Liên quan đến các gói thầu với Công ty Việt Á, chiều 21.4, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi đấu thầu sai quy định gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 28.4.2022, Thanh tra tỉnh Kiên Giang có kết luận thanh tra việc mua sắm sinh phẩm, hóa chất, kit xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh trong 2 năm 2020 - 2021. Trong kết luận, Thanh tra tỉnh đã chỉ ra hàng loạt sai phạm.

Sở Y tế Kiên Giang ký 2 hợp đồng mua sắm với Công ty Việt Á trị giá hơn 58 tỉ đồng XUÂN LAM

Riêng đối với các sai phạm tại các gói thầu do Công ty Việt Á thực hiện, do thời điểm công bố kết luận thanh tra, vụ việc của Công ty Việt Á đang được Bộ Công an điều tra xử lý nên Thanh tra tỉnh theo dõi kết quả và báo cáo UBND tỉnh khi có kết luận chính thức của cơ quan điều tra.

Theo kết luận thanh tra, việc mua sắm sinh phẩm, hóa chất, kit xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh trong 2 năm 2020 - 2021 đều do Sở Y tế Kiên Giang và Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Kiên Giang ký hợp đồng mua của Công ty Việt Á. Trong đó, Sở Y tế ký 2 hợp đồng trị giá hơn 58 tỉ đồng và CDC Kiên Giang ký 2 hợp đồng trị giá hơn 786 triệu đồng. Cả 2 gói thầu do Sở Y tế ký đều mua giá cao hơn các mặt hàng cùng loại khác (Chloramin B cao hơn 25.450 đồng/kg; bộ kit test Covid-19 cao hơn từ 67.500 - 72.500 đồng/kit test.

Liên quan đến vụ việc, ông Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang, đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì những sai phạm trong việc quản lý, điều hành, phê duyệt dự toán mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm Covid-19 gói thầu mua sắm năm theo kế hoạch không đúng thẩm quyền, lựa chọn đơn vị cung cấp không chặt, không kỹ, vi phạm quy định pháp luật đấu thầu (các gói thầu do Công ty Việt Á trúng thầu, đơn vị báo giá đều là công ty mẹ, công ty con, công ty có quan hệ trong điều hành, không đảm bảo khách quan về giá) không tiết kiệm ngân sách nhà nước.