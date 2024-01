Kiên Giang: Sử dụng ma túy rồi mang súng 'đạn đã lên nòng' ra đường

Chiều ngày 18.1, Công an H.Châu Thành, tỉnh Kiên Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Danh Minh Trí (37 tuổi, ngụ xã Thới Quản, H.Gò Quao) và Ngô Thành Tài (29 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa Hiệp, H.Châu Thành, cùng thuộc tỉnh Kiên Giang) để điều tra, xử lý về hành vi sử dụng ma túy, mang theo súng đi ra đường.

Danh Minh Trí (bên trái) và Ngô Thành Tài tại cơ quan công an TRẦN NGỌC

Theo Công an H.Châu Thành, trước đó vào lúc 21 giờ 45 phút ngày 17.1 trong lúc tuần tra tại khu vực cống Cái Bé thuộc ấp An Thới, xã Bình An, H.Châu Thành, Tổ công tác 108 phòng, chống tội phạm của Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện Ngô Thành Tài điều khiển xe máy chở theo Danh Minh Trí phía sau, có dấu hiệu khả nghi nên lực lượng Công an tỉnh Kiên Giang yêu cầu cả hai dừng xe để kiểm tra, phát hiện trên người Trí đang cất giấu 1 khẩu súng bắn đạn chì, trong ổ đạn có 3 viên đạn đã lên nòng.

Khẩu súng bắn đạn chì do Công an tỉnh Kiên Giang thu giữ từ trong người Danh Minh Trí TRẦN NGỌC

Tại cơ quan công an, Trí khai nhận đã mua súng ở Malaysia với giá 7 triệu đồng để sử dụng. Thời điểm trước khi bị công an phát hiện, cả hai đã sử dụng ma túy. Qua test nhanh, Tài và Trí đều dương tính với chất ma túy.

Lực lượng Công an tỉnh Kiên Giang đã bàn giao Tài, Trí cùng tang vật có liên quan cho Công an H.Châu Thành xử lý theo thẩm quyền. Hiện vụ việc được Công an H.Châu Thành điều tra, xử lý theo quy định.