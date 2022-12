Kiên Giang triển khai nghị quyết bảo đảm an ninh trật tự cho Phú Quốc

Chiều 9.12, tại TP.Phú Quốc, Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết số 31-NQ/TU của Tỉnh ủy Kiên Giang về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn TP.Phú Quốc.

Đây là nghị quyết chuyên đề được Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành dành riêng cho Phú Quốc sau khi địa bàn này xảy ra nhiều vụ án nóng về an ninh trật tự và nhiều vụ vi phạm về đất đai, xây dựng…

Phát triển nhanh, phát sinh hệ lụy

Theo nhận định của Tỉnh ủy Kiên Giang, sự phát triển nhanh và mạnh mẽ của Phú Quốc đã phát sinh hệ lụy. Trong đó nổi lên nhiều vụ việc vi phạm liên quan đất đai và các quy định về quản lý nhà nước như: phá rừng, tranh chấp, lấn, chiếm đất rừng, đất nhà nước quản lý, đất dự án. Từ đó, hình thành các băng, nhóm hoạt động môi giới mua bán đất, cho vay lãi nặng, “bảo kê” tranh chấp đất, canh, giữ đất mướn, đòi nợ thuê… gây ra các vụ phạm tội, tệ nạn xã hội, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn Phú Quốc.

Cũng theo Tỉnh ủy Kiên Giang, sở dĩ có những hệ lụy trên là do chính quyền địa phương có lúc còn lỏng lẻo; việc giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện và xử lý vi phạm thiếu kiên quyết; lực lượng chức năng tại Phú Quốc chưa theo kịp tình hình; sự phối hợp giữa các lực lượng trong việc nắm tình hình an ninh, trật tự ở một số lĩnh vực, địa bàn chưa sâu sát, toàn diện; việc phát hiện, xử lý hành vi vi phạm, tội phạm có lúc, có vụ chưa kịp thời, chưa đủ sức răn đe.

Trong thời gian tới, Phú Quốc sẽ tiếp tục có những cơ chế, chính sách, nguồn lực ưu tiên; các dự án tiếp tục được đầu tư xây dựng. Khi đó, có thể các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động, phương thức, thủ đoạn nguy hiểm hơn.

Trước dự báo này, Tỉnh ủy Kiên Giang nêu quan điểm tập trung giải quyết nhanh, có hiệu quả những vấn đề bức xúc nổi lên, những vụ việc phức tạp nhằm bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Phú Quốc.

Xử lý dứt điểm các vụ liên quan đất đai, không để tồn tại băng nhóm tội phạm

Tỉnh ủy Kiên Giang đề ra các mục tiêu cơ bản; trong đó có mục tiêu giải quyết hiệu quả các bất cập, xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến đất đai, kiên quyết không để tồn tại các băng nhóm tội phạm, tụ điểm tội phạm. Bên cạnh đó, tăng cường quản lý chặt địa bàn, đối tượng; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Tham gia thảo luận, ông Đinh Khoa Toàn, Phó bí thư Thành ủy Phú Quốc, cho rằng, đất ở Phú Quốc có rất nhiều loại, trong khi nhân lực ở đây chỉ như một huyện bình thường thì khó tránh khỏi phức tạp. Một thành phố nhỏ mà có tới 388 dự án thì làm sao không có "chuyện này chuyện kia".





Ông Toàn kiến nghị Công an tỉnh Kiên Giang thành lập đội liên ngành, cơ cấu nhiều thành phần, phản ứng nhanh, có nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. “Tôi kiến nghị cho phép Công an Phú Quốc hoặc UBND TP.Phú Quốc ký quy chế phối hợp với Tiểu đoàn CSCĐ đang đóng trên địa bàn để xử lý nhanh các sự việc xảy ra, chứ như hiện nay có chuyện gì Tiểu đoàn này phải xin ý kiến Bộ Tư lệnh CSCĐ Tây Nam bộ mới có thể hành động”, ông Toàn nói và đề nghị thêm Văn phòng đăng ký đất đai đang trực thuộc Sở TN-MT Kiên Giang chuyển về trực thuộc UBND TP.Phú Quốc để xử lý nhanh các hồ sơ.

Trả lời ông Toàn, đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết sẽ cố gắng ra mắt Tổ phản ứng nhanh trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tổ này sẽ do Công an tỉnh làm nòng cốt. Đại tá Nguyễn Văn Hận mong muốn rằng tổ này có thêm nhiều thành phần, thêm các lực lượng để phối hợp tuần tra kiểm soát, để có đầy đủ thẩm quyền xử lý mọi sự việc.

Ông Đoàn Hữu Thắng, Phó giám đốc Sở TN-MT Kiên Giang, cho biết có nhiều địa phương cũng kiến nghị chuyển văn phòng đăng ký đất đai về trực thuộc huyện, nhưng luật quy định nên không được.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Thanh Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang, cho rằng Phú Quốc xảy ra nhiều vấn đề nóng, nghị quyết của Tỉnh ủy đã xác định các vấn đề gốc và vấn đề ngọn. Việc của chính quyền địa phương là phải xử lý tốt các vấn đề gốc, là nguyên nhân phát sinh tội phạm.

Đồng thời, lãnh đạo Phú Quốc cần phải duy trì các cuộc gặp gỡ, đối thoại với người dân, doanh nghiệp để giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, tránh để xảy ra bức xúc trong nhân dân. Ngoài ra, cần đẩy mạnh thông tin chính thống, thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến từng người dân.

Ông Phong cũng đề nghị Ban giám đốc Công an tỉnh triển khai quán triệt Nghị quyết 31 của Tỉnh ủy, quan tâm hỗ trợ mọi mặt về lực lượng, chuyên môn, nghiệp vụ… để Công an Phú Quốc hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp đỡ Phú Quốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

Ông Phong cũng mong muốn Ban giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang nghiên cứu các quy định để sớm thành lập Đại đội CSCĐ đóng tại Phú Quốc trực thuộc Công an tỉnh. “Tôi tin rằng, với việc Nghị quyết 31 của Tỉnh ủy Kiên Giang được triển khai, tình hình an ninh trật tự tại Phú Quốc ngày càng chuyển biến tốt hơn, giúp người dân và doanh nghiệp trên địa bàn an tâm hơn trong sản xuất kinh doanh”, ông Phong nói.